〔港报社评〕中国不再保八,增长告别高速--信报3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
温家宝昨天发表任内最后一份政府工作报告,揭示今年社会经济发展的主要目标,包括生产总值增长7.5%,城镇失业率控制在4.6%水平,通胀率则压抑在4%左右,并扩大国内消费需求,为转变经济发展方式踏出了新阶段性起步.从可持续发展的角度看,把GDP增速目标下调,不再”保八”,对于转变增长模式和改善内部失衡反而更有利.
明显看到,经过30年经济改革,靠资本和劳动力积累驱动的增长模式,所形成内部和外部发展失衡已到了无以为继的地步.从投资率角度看,自上世纪90年代中,这个资本形成总额占GDP比率平均一直高于50%水平.可惜资本回报率从90年代后期加剧下降,意味靠投资积累无法长期持续,而且投资主要源于储蓄,势必挤掉居民的消费.可以说,低投资回报所创造的总需求如今到了行人止步之地.
可以看到,这个转变过程,既可能激发短期阵痛,也可能增加失业压力.过去强调”保八”,政策考虑是以相对高速增长来维持社会和经济稳定,从这个角度看,中国经济发展模式的转变,政治性风险与经济稳定增长之间,已形成一种线性影响关系,因而加强民主法制建设再无法回避.
如今面对GDP不再”保八”,经济下行压力加剧,照报告的资料,防止通胀重临的政策防范依然不敢稍加放松.今年广义货币供应预期增长14%,目标值为2003年以来最低,意味中国央行的货币政策空间不轻易全面放松,也反映虽然担心经济下行风险,但更警惕一旦过早放宽信贷,会令经济结构的顽固性进一步恶化,转变增长方式的政策努力事倍而功半.
可以说,胡温政府在离任前夕,为中国从中等收入向高收入国家转型勾画了一个蓝图,但转型的进程,无疑比过去发展阶段充满更多的不确定性风险.（A02）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开