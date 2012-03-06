版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.43%,友邦保险下挫

路透香港3月6日电---香港股市周二开低,友邦保险(1299.HK)下挫7%.美国国际集团(AIG)(AIG.N)此前通过出售友邦股份获得60亿美元.

恒生指数.HSI开盘跌0.43%,报21,173.74点.恒生国企指数.HSCE跌0.39%.(完)

--编译 张涛;审校 于春红

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐