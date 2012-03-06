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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:30 BJT

〔表格〕香港裕元集团2011/12年度首季净利按年增4.6%至1.56亿美元

路透香港3月6日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)周一晚间宣布,截至2011年12月31日为止的2012财年首三个月,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)

　　　　 　　 2011/12年首季 2010/11年首季

净利 155.94 149.02

营业额 1,912.62 1,696.43

注:裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)于香港上市的子公司.主要从事Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等品牌运动鞋及运动用品OEM及ODM业务. (完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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