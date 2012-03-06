《香港已公布新股发行上市日程表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月6日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 *3/6-9 俊知集团(1300.HK) 2.5 2.75-3.75 1.1-1.5 3/19 永丰金证券 2/29-3/5 普甜食品(1699.HK) 2 3.8-3.06 1.09-1.53 3/9 信达国际 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利 2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通 2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太) 2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开