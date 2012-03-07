〔路透专访〕华润水泥上半年吨毛利按年恐降至多17%,但全年销量目标增三成

* 上半年水泥每吨毛利料最多按年跌近17%

* 全年销量目标按年增近三成

* 估计2013年后有望重新批出新水泥项目

* 业绩逊预期,两日股价累跌近一成

记者 梁慧仪

路透香港3月7日电---受水泥价格走势放缓,及煤炭成本走升的双重"夹击",中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)预期,上半年水泥每吨毛利恐同比回落高达近17%.不过得益于需求持续增长,今年销量目标仍有望增近三成.

华润水泥执行董事兼首席财务官刘忠国接受路透访问时并预计,中国明年有望恢复批准新水泥项目,以替代将被逐渐淘汰的立窑产能.立窑属于旧式水泥生产工艺,产生的污染较严重.

"去年上半年的吨毛利是历史最高,所以今年回落至100-105港元,仍是较高的水平,"他说.华润水泥去年上半年吨毛利触及120港元的高位,2010年同期为90港元.

"假如公司上半年的吨毛利做到100-105港元这水平,即意味着其第二季(相对第一季)会有很大改善."大华继显分析师估计,华润1、2月的吨毛利只有60-70港元.

在今年首季的传统淡季,华润水泥所在地区的水泥价格较去年底每吨360港元下跌15-20港元.该公司战略发展总监余忠良预期,今年水泥行业的季节性波动会较为明显,料呈"低开高走"的趋势.

他认为,中国每年的GDP实际增长都较目标为高,而今年全国固定资产投资增速虽放慢,但华南地区的增速仍会高于全国平均水平,估计可达18%,而水泥需求增长将有7-8%.

在扣除被关掉的落后水泥产能,预期今年该区的水泥产能净增只5%.因此,"华润水泥今年的熟料及水泥销量目标仍按年增加近三成,至6,500万吨,"他说.

中国政府设定今年经济增速目标7.5%,低于去年的9.2%,且为八年来GDP预期增长目标首次低于8%;政府并设定今年固定资产投资增速目标16%,亦远低于去年实际增长的23.8%.

在中央宏观调控,以及铁路事故后内地放慢铁路发展速度,去年内地房地产和铁路基建等投资骤然降温,加上9、10月期间华南地区暴雨令期内水泥存货堆积,第四季水泥行业传统旺季并未迎来传统的旺季.

华润水泥上周五公布,去年度净利按年增长105%,至41.79亿港元,但在撇除人民币升值等因素后,仍逊于预期.其股价周一、二累计挫9.7%,周三早盘续跌1.35%,最新报5.85港元.

投行美银美林将华润水泥2012年盈利预测下调12.5%,以反映水泥价格下滑的预期,维持"买入"评级,但目标价削至6.9港元.

**2013年后有望恢复批准新水泥项目**

中国政府为控制水泥产能过剩而于2009年9月颁布38号文件,叫停新的水泥项目,这个"紧箍咒"现时尚未解除.

刘忠国表示,目前在建的水泥设施,均是在此前已获批文而仍未动工的项目,料到明年尚未动工的产能已所余不多;且内地将有2-3亿吨的立窑产能需要在2015年前全部淘汰.

因此,他估计,2013年后中央政府或有可能再批新的水泥项目.

"今年估计仍有几千万吨的已获批文产能投产,但明年则没多少了...,可以预计未来会有一些新的批文出来,主要是替代现有的立窑产能."他说.

刘忠国表示,假如中国未来有新的水泥项目批出,华润水泥会积极争取,并主要从公司在环保方面的优势去争取项目.

他估计,广东、广西和福建等地约共有逾6,000万吨的立窑产能需要淘汰,意味着未来有望批出相若产能规模的新项目.

于去年底,华润水泥的水泥和熟料产能分别为6,870万吨和4,730万吨;预计通过产能建设(不计及收购)下,今年底水泥和熟料的产能将分别提高至7,470万吨和5,160万吨.但这较公司去年提供的指引为低.

刘忠国解释,这主要由于在收地建生产线时有所延误,加上公司认为今年经济形势不太明确,故为稳健起见,略为减少了今年的投资.该公司今年的资本开支,由去年的逾70亿港元减至62亿港元.

华润水泥在华南地区的主要对手为安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)和台泥国际(1136.HK).(完)

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