〔港股业绩〕中国旺旺去年净利优于预期,股价由跌转升(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(新增分析师评论和细节)
* 旺旺去年净利增长17%
* 优于分析师预期
* 政策方向有利于内需概念股
* 股价午后由跌转升
路透香港3月6日电---全球最大米果生产厂商--中国旺旺控股有限公司(0151.HK)9151.TW周二公布去年净利优于分析师预估,午后股价由跌转升.公司称,今年将持续撙节成本的措施,以因应人工成本、原物料上升.
旺旺中午公告,至2011年12月31日止年度净利为4.195亿美元,优于市场预估的3.99亿美元,较上年度则增加17%;不过,原物料及工资成本增加,令年度毛利率减少2.8个百分点至34.8%.[ID:nSH0099057]
"旺旺的业绩较市场预期地好,尤其是目前这种高成本的环境,"第一上海证券首席策略师叶尚志说,"中央政府未来一年推动内需,旺旺这种公司会获益."
本地时间下午1:43时,旺旺逆市上扬3.72%至7.79港元,较稍早低点7.28港元回升,为恒指成份股中表现最佳的;大盘恒生指数.HSI跌1.40%.
旺旺同时公布,去年全年营业额按年增加31.3%至29.47亿美元,其中米果类占27.7%,乳品及饮料类占47.3%,休闲食品类占24.5%.在毛利率方面,由于大米、棕榈油、白糖及塑胶包材等价格上涨,米果及休闲食品的毛利率明显走低,分别为37.6%和34.5%,前一年度在40.8%、40.7%.
旺旺创办人兼主席蔡衍明在新闻稿称,"虽然无法控制大宗原物料及人工成本,但今年管理层仍会延续去年的各项成本节约及获利改善
专案,确保本集团利润不致因为通货膨胀而受大幅影响."
中国旺旺于去年11月连同另一家食品业者康师傅(0322.HK)获纳入恒生指数成份股,权重约占0.89%.[ID:nSH0086631].今年以来股价小涨0.6%,表现逊于大盘指数升13.8%.
旺旺同时公告,去年7月辞任财务总监并转调非执行董事的朱纪文,将于3月9日起重新获委任为财务总监.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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