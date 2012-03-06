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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:33 BJT

〔香港股市〕收低2.2%,创三个月最大单日跌幅

路透香港3月6日电---香港股市周二创下三个月最大单日跌幅,因投资者了结金融类股和经济敏感题材类股获利,受累于折价售股再融资的相关忧虑.

恒生指数.HSI收低2.16%,报20,806.25点.恒生国企指数.HSCE收低3.06%,报11,119.17点.

沪综指.SSEC创一个月最大跌幅,收低1.41%至2,410.45点,成交值相对较低.

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