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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 17:16 BJT

〔中港个股〕中国人寿预计2011年度净利润按年下跌40-50%

路透香港3月6日电---按市值计全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)周二称,预料2011年度净利润按年下跌40%-50%.

据该公司发布在港交所的公告,业绩下降的主要原因,是受资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响.

公告并称,上述数据仅为初步估算,有待进一步核查,也未经审计.如未来预计结果与本次业绩预告情况有重大差异,将进行进一步更新.

2010年中国人寿的净利润为336.26亿元人民币.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:

(here)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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