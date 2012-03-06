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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:57 BJT

〔中港经贸〕香港1月流入中国内地黄金为32.95吨,环比减少15%

路透香港3月6日电---香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)的数据显示,2012年1月香港流入中国大陆的黄金数量为32.948吨,较前一个月减少15%.反映出农历新年期间销售放缓.

去年全年全年香港流入中国大陆的黄金数量达到427.877吨,较前一年的118.904吨大增逾两倍.[ID:nSH0095639]

世界黄金协会(WGC)上月报告显示,2011年黄金需求触及14年高位,受助于创纪录的投资需求、中国的买需以及各国央行的购买.中国今年可望超过印度,成为全球最大的黄金消费国.全球各国央行黄金购买规模亦达至至少40年来最高水平.[ID:nST0433694](完)

--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯

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