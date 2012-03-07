《香港报摘》--经济日报3月7日

* 要闻版头条:

--友邦保险(1299.HK)巨额抽水,又逢外围及内地股市气氛转淡,恒生指数.HSI昨失守21,000点大关.欧美股市昨延续中港股市跌势,料港股今跌势难止.

* 其他:

--友邦保险(1299.HK)区域执行总监容永祺表示,本港保险公司不能进入内地银行间债市,是妨碍推出人民币保单的最大障碍.他指,本地和邻近地区对人民币保单的需求大增令保险公司欲抢占市场,若获准将保险资金投入内地债市,便能拥有较长期的人民币资产,可推出人民币计价和具竞争力的保险产品.

--港交所(0388.HK)调查显示,2010年10月至2011年9月间,外地投资者交易占成交金额46%,与上一年相若;本地投资者就占42%,微跌两个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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