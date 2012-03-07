《香港报摘》--经济日报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 要闻版头条:
--友邦保险(1299.HK)巨额抽水,又逢外围及内地股市气氛转淡,恒生指数.HSI昨失守21,000点大关.欧美股市昨延续中港股市跌势,料港股今跌势难止.
* 其他:
--友邦保险(1299.HK)区域执行总监容永祺表示,本港保险公司不能进入内地银行间债市,是妨碍推出人民币保单的最大障碍.他指,本地和邻近地区对人民币保单的需求大增令保险公司欲抢占市场,若获准将保险资金投入内地债市,便能拥有较长期的人民币资产,可推出人民币计价和具竞争力的保险产品.
--港交所(0388.HK)调查显示,2010年10月至2011年9月间,外地投资者交易占成交金额46%,与上一年相若;本地投资者就占42%,微跌两个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保