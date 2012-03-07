《香港报摘》--信报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--港股在中国经济增长减慢的阴霾下,又遇上重磅金融股友邦(1299.HK)配股抽水,市场气氛骤降,恒指.HSI昨天急挫.分析员认为,大市仍属调整,暂时尚未转势,未来仍会在250天线附近徘徊.
* 其他:
--内地保险股龙头中国人寿(2628.HK)主席人选又有变动.市场盛传,去年5月刚上任的国寿董事长袁力即将调任至国家开发银行任行长一职,接任袁力的是现任保监会副主席杨明生.
--继新奥能源(2688.HK)延迟发出有关收购中国燃气(0384.HK)的股东特别大会通函后,中燃收购战陷入胶着.据外电报导,新奥主席王玉锁昨天表示,不可能提高收购中国燃气的作价,并表示新奥已向商务部递交反垄断调查的申请.
--踏入3月,一众新股蠢蠢欲动,争相出场.市场消息透露,财经公关公司皓天财经拟下周举行招股前推介,19日开始招股,30日上市.此外,南非矿企Tharisa及内蒙力量煤业也计划本月内实践来港上市大计.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保