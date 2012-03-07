《香港报摘》--信报3月7日

* 头版头条:

--港股在中国经济增长减慢的阴霾下,又遇上重磅金融股友邦(1299.HK)配股抽水,市场气氛骤降,恒指.HSI昨天急挫.分析员认为,大市仍属调整,暂时尚未转势,未来仍会在250天线附近徘徊.

* 其他:

--内地保险股龙头中国人寿(2628.HK)主席人选又有变动.市场盛传,去年5月刚上任的国寿董事长袁力即将调任至国家开发银行任行长一职,接任袁力的是现任保监会副主席杨明生.

--继新奥能源(2688.HK)延迟发出有关收购中国燃气(0384.HK)的股东特别大会通函后,中燃收购战陷入胶着.据外电报导,新奥主席王玉锁昨天表示,不可能提高收购中国燃气的作价,并表示新奥已向商务部递交反垄断调查的申请.

--踏入3月,一众新股蠢蠢欲动,争相出场.市场消息透露,财经公关公司皓天财经拟下周举行招股前推介,19日开始招股,30日上市.此外,南非矿企Tharisa及内蒙力量煤业也计划本月内实践来港上市大计.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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