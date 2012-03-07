《香港重要政经日程》--3月7日-3月13日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月7日(周三)
-- 公布2月份香港外汇储备.
-- 电能实业(0006.HK)公布全年业绩.
-- 先进半导体(3355.HK)公布全年业绩.
-- 贵联控股(1008.HK)公布全年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布全年业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布全年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布全年业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布全年业绩.
-- 盛洋投资(0174.HK)公布全年业绩.
-- 珀丽酒店(1189.HK)公布全年业绩.
--10:00 宝胜国际(3813.HK)周年股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东特别大会.
--11:30 耀科国际(0143.HK)周年股东大会.
--14:00 裕元(0511.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月8日(周四)
-- 长江基建集团(1038.HK)公布全年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布全年业绩.
-- 港铁公司(0066.HK)公布全年业绩.
3月9日(周五)
-- 雨润食品(1068.HK)公布全年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布全年业绩.
-- 东方海外(0316.HK)公布全年业绩.
-- 宏桥集团(1378.HK)公布全年业绩.
-- 利兴发展(0068.HK)公布全年业绩.
*3月10日(周六)
-- 胜利管道(1080.HK)公布全年业绩.
3月12日(周一)
-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.
-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.
-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.
-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.
*3月13日(周二)
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.
-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保