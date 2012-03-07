《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月7日

路透香港3月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7628港元HKD=) 美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长. 道琼工业指数.DJI收低203.66点,或1.57%,至12,759.15点;标准普尔500指数.SPX下滑20.97点,或1.54%,至1,343.36点.Nasdaq指数.IXIC收低40.16点,或1.36%,至2,910.32点.[ID:nSB8523077] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 213.140 -3.15 61942 16.546 -2.44 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.140 -7.12 228676 3.770 -3.59 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.880 -0.78 176397 80.547 -0.19 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.270 -8.46 274000 20.841 -5.91 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 141.140 -3.62 67596 10.956 -2.00 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 111.360 -1.68 45560 8.645 -0.75 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.160 -2.90 468129 67.008 -2.60 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.680 -2.33 32870 4.555 -0.97 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.440 -0.74 428281 13.538 0.28 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 22.110 -5.39 90064 17.164 -2.26 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.240 -2.26 44558 4.704 -1.58 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.310 -2.02 26094 3.774 -2.22 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.970 -3.39 11674 1.395 -51.56 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.510 -2.71 159850 0.390 -4.95(完) --整理 陈敏