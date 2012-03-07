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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月7日

路透香港3月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7628港元HKD=)

  美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长. 

  道琼工业指数.DJI收低203.66点,或1.57%,至12,759.15点;标准普尔500指数.SPX下滑20.97点,或1.54%,至1,343.36点.Nasdaq指数.IXIC收低40.16点,或1.36%,至2,910.32点.[ID:nSB8523077]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  213.140   -3.15      61942            16.546      -2.44
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.140   -7.12     228676             3.770      -3.59
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.880   -0.78     176397            80.547      -0.19
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.270   -8.46     274000            20.841      -5.91
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  141.140   -3.62      67596            10.956      -2.00
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  111.360   -1.68      45560             8.645      -0.75
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.160   -2.90     468129            67.008      -2.60
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.680   -2.33      32870             4.555      -0.97
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.440   -0.74     428281            13.538       0.28
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   22.110   -5.39      90064            17.164      -2.26
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.240   -2.26      44558             4.704      -1.58
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.310   -2.02      26094             3.774      -2.22
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.970   -3.39      11674             1.395     -51.56
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.510   -2.71     159850             0.390      -4.95(完)

  --整理 陈敏

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