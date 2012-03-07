《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港3月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7628港元HKD=) 美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长. 道琼工业指数.DJI收低203.66点,或1.57%,至12,759.15点;标准普尔500指数.SPX下滑20.97点,或1.54%,至1,343.36点.Nasdaq指数.IXIC收低40.16点,或1.36%,至2,910.32点.[ID:nSB8523077] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 213.140 -3.15 61942 16.546 -2.44 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.140 -7.12 228676 3.770 -3.59 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.880 -0.78 176397 80.547 -0.19 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.270 -8.46 274000 20.841 -5.91 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 141.140 -3.62 67596 10.956 -2.00 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 111.360 -1.68 45560 8.645 -0.75 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.160 -2.90 468129 67.008 -2.60 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.680 -2.33 32870 4.555 -0.97 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.440 -0.74 428281 13.538 0.28 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.110 -5.39 90064 17.164 -2.26 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.240 -2.26 44558 4.704 -1.58 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.310 -2.02 26094 3.774 -2.22 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.970 -3.39 11674 1.395 -51.56 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.510 -2.71 159850 0.390 -4.95(完) --整理 陈敏
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保