〔港报财经评论〕政治变天前,弃八酿改革--信报3月7日

政治变天前,弃八酿改革 /习广思

港股配合环球股市,终见一次预期已久的深度调整,投资者应该早有心理准备.恒指第二日调整,昨天跟随外围跌势低开,但A股借”弃八”调整,跌势在午后扩阔,加上蓝筹股抽水压力,收报20,806点,下跌459点,大市有1,152只股份录得跌幅,成交额1,271亿港元,沽空比率5.65%,但其中包含友邦(1299.HK)被AIG配股的因素.技术走势上,250天线及250周线均已被打破,然而在等待”黄金交叉”下,视此为技术调整而已.不过,港汇转弱以及区内资金流向日股,恒指下跌压力竟较日股及区内股市更大,投资者宜把支持位调低至50天线20,156点,亦是11月反弹的高位水平.中国放慢增长的消息仍然有待消化,而美股的VIX期货合约数量增加,亦反映美股有调整需要,但对后市尚且毋须过于悲观.一来昨天全面回吐后,强股将流入强者手,也是市场洗牌进入选股时期.二是业绩期来到,更加是由基础重新选股的时期.三是两会透露更多政策方向,是未来一段日子的选股依归.

港股波幅拉阔,再次进入上落波动,但投资者应庆幸,股市不再是”有今天没明天”的游戏,脱离玩”D-day”生死消息的日子,这才是投资者的好消息.因此,即使昨天急吐,从估值及选股方面,投资者短期内不妨准备再作吸纳及部署.对于中国”弃八”,股市反应清楚告诉投资者:反应失望.瑞银的分析道出个中原委,一是7.5%这数字,意味中国政府确认外围环境疲弱,二是放弃”高增长”意识,也意味放水及刺激的急切性大为下降.无论最终增长数字是多少,这两项讯号与市场、甚至中国地方政府渴求投资及增长的预期,出现一定落差.其实,中国经济数据掌控在中国地方政府手上,中国抛出把目标降至7.5%,正好让中国地方政府放慢步伐.

然而,世界经济减慢非新消息,股市的回吐,到底是技术因素抑或是硬着陆恐惧来临?股市虚虚实实皆有之,失望正是调整的最好理由,但却未足以构成恐惧.相反,“弃八”是打破中国固有思维的重要讯息.温总今年的工作报告,堪称为近年至为重要的一份.前因是今年是中国换届之年,维稳是一切中国工作的任务,乃至于市场共识是中国经济工作,会尽力维持眼前的状况.事实上,7.5%虽然未脱离维稳目标,却是大胆打破预期的决定,再留意报告内共68次提到”改革”字眼,包括财税金融体制改革、收入分配改革、事业单位分类改革及价格改价等.(B01)

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美元乏力挑战82 日圆关 /苏子

上周五美元兑日圆虽然可以突破上月27日的81.67高位阻力再创今年的81.86新高,并且更以近全日高位收市.然而,踏入本周后,美元兑日圆却未见进一步破关而上,即顺利突破82心理关口及100周SMA阻力,反而更掉头回落,并于昨天一度跌至10天SMA支持以下,暂时最低曾见80.76水平.美元兑日圆自上月7日成功突破10天SMA阻力收市后,走势便一直沿着上升中的10天SMA持续向上发展.因此,若昨晚美元兑日圆可以继续下挫并成功在10天SMA支持以下收市,则意味着美元兑日圆近期的良好上升势头已暂告一段落,令汇价较大机会因乏力突破100周SMA关键阻力后而向下作出较深的调整市.

如调整自上月1日的76低位升至上周五的81.86高位的23.6%及38.2%,目标分别为80.48及79.62.美元兑日圆已自上述的80.76低位回升至81.05水平,10天SMA支持可以失而复得.且看看昨晚美国市美元兑日圆会否面临新一轮沽压而成功跌破10天SMA支持收市了.如美元兑日圆未见在昨晚进一步破关而下,反而可以升回81.30即市阻力以上波动及收市,则本周早段美元兑日圆的回落已可视为正常的超买调整,故当汇价完成调整后,料会再展升浪,并正式突破200周SMA阻力.反之,若昨晚美元兑日圆再度走低并成功跌破10天SMA支持收市,那投资者便要提防美元兑日圆下调的压力或继续增强,而且80心理关口亦会不保,令汇价继续下试至上述升幅的38.2%调整目标,即79.62关键支持的可能性大增.

昨天澳元兑美元已见下破1.06支持关口及上月23日的1.0593低位,破位后暂时最低曾见1.0569水平,此低位与上月1日的1.0564低位及50天SMA支持十分接近.如昨晚澳元兑美元一直未见进一步破关而下并且成功低收,反而更自上述低位回升至上日的1.0652低位以上收市,令日线图呈现近似锤头的利好形态,那便要提防澳元兑美元由上月29日的1.0856高位开始的调整应已暂告一段落,稍后一旦升回20天SMA阻力以上波动及收市,料会再度考验1.08心理关口、20天保历加通道的1.0810顶部阻力及上月29日的1.0856高位.

若稍后澳元兑美元一旦成功再创今年新高,料会继续上试”1.1算”关口及去年8月1日所造的1.1065高位.昨天欧洲市非美元货币的走势可说是非常疲弱.如昨晚美国市非美元货币可以承接欧洲市的弱势继续下挫及低收,那投资者便不宜再看好非美元货币的短期走势了.否则便要小心近日非美元货币的下挫只是调整早前的强劲升势,故入市策略采取低买非美元货币有较高胜算.(B08)