〔港报财经评论〕有序整固,后市还看内银股--经济日报3月7日

有序整固,后市还看内银股 /林瑞芬

恒指昨收报20,806,跌459点或2.16%,成交额高达1,271亿港元.扣除友邦保险(1299.HK)被AIG减持的特别上板,跌市实际交投约800亿港元,未算太恐慌抛售.恒指自去年12月中18,000左右开展升浪,到今年2月中筑顶,差不多给予看好的投资者2周时间转身,昨日回吐较急,视为看淡的投资者主动出击之兆.可幸,近半个月港股筑顶而回是有路可捉,非突为无形之手来袭.为何这样说?先是观察到炒股的轮转,由蓝筹到二、三线到细价股,然后到绩劣股.上周在欧央行第2轮LTRO好消息发布后已抽升不上的现象下,都是港股暂时受阻之讯号.

当然,没有似模似样的所谓利淡消息,是配合不到看淡的投资者攻势.油价高企、美国没有QE3的暗示、港汇转弱、到现在又担心中国”弃保八”、A股回软及大型股伸手集资,都是一系列现成的利淡藉口.伸手集资确是小投资者忌讳,友邦遭美国国际集团大手减持,另市传高盛大手减持工行(1398.HK),更有消息指港交所(0388.HK)上市决策不记名地披露,一家H股公司拟以”十供一”进行供股,发行价较之前平均收市价折让约40%,该公司向港交所查询能否使用一般性授权进行供股.催化大市回吐潜在风险也包括美股在内,美股指数近月以寸进为主,技术指标RSI呈”顶背驰”,道琼运输指数在2月初率先下跌,视为警号.因为包括卡车运输公司、航空公司和快递公司在内的道琼运输指数,往往最先体会经济下滑的影响,故与道指产生背驰往往便是讯号,启示道指再升空间有限,不升可以是牛皮也可以是下跌,道指若开始回吐,回试上升轨支持位近12,300不足为奇.

市场昨集中火力质低相关金融股,受友邦拖累,不止内银股跌,还有内险股及汇丰(0005.HK)亦下挫.国寿(2628.HK)刚发盈警,指其投资收益率降,全年净利润料降40%,其实也不是意外之盈警了,只是当前看淡的投资者要攻,取易不取难,看国寿经过2日急跌后,可否坚守50天线21.7港元,昨收22.15港元,跌3.7%.金融股受创,但中移动(0941.HK)昨曾逆市升,收80.7港元,微跌0.25%,算硬净.其次是早于大市调整的中石化(0386.HK),昨一度逆市上扬,收报8.71港元,微跌0.46%,认真是”有压有保”.对恒指回调浪,暂不能看得太淡.除非今周四希腊换债不顺利,始再检讨看法.今周四将是希腊民间债权人决定是否换债的最后期限,如换债不顺利,希债或违约,将有可能激发欧元区许多国家的国债孳息回升.(012)

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大市吹淡风,留意绩优股 /余少文

大市急挫,国企指数失守牛熊分界线,11,000点不容有失,惟在业绩期下,炒股不炒市是趋势,如中国旺旺(0151.HK)盈利好过预期,昨日便逆市造好,3月不妨留意绩优股搭顺风车.A股连续两日下跌,国企指数五十步笑百步,昨日跌351点或3.1%,收11,119点,以点数计是四个半月以来最大单日跌幅,也是两个半月来最低收市价,成交额194亿港元则是近一个月来最大单日成交额,只有8只主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌71点或1.7%,收4,057点.而中国移动(0941.HK)又在跌市成为资金避难所,昨日只微跌0.2%,指数成交额不足50亿港元.国指表现差于红指和A股,主要是高盛持有的工商银行(1398.HK)去年录得帐面亏损,导致该行亚洲业务去年净亏损,从而传出会减持工行.再加上中国人寿(2628.HK)发出盈警,料去年盈利下跌40%-50%,显示去年第四季只录得微利,成为国指急挫主因.

除非A股今年表现继续差劲,则国寿无运行,否则在中国力撑中国内地股市下,又以A股有长期投资概念作宣传,A股今年首季至今已回升,相信国寿今年业绩应有起色,股价下跌反而会是低吸机会.由于国指跌穿250天线,惟仍未走出预期的11,000点至12,000点区间上落,但如近日所讲,11,000点一旦失守,要下试另一重要支持位10,000点.由于3月是中资股业绩月,以及中国内地仍举行两会,相信市场在消化上述利淡因素后,又会回到业绩身上,如旺旺去年业绩优于预期,股价便逆市升4%,收7.82港元,投资者不妨搭其他绩优股顺风车.

旺旺去年收入主要来自乳品及饮料,占总收入比重47%,其次是米果和休闲食品.公司去年下半年收入主要受惠米果产品,这业务下半年收入较上半年增长93%至5.4亿美元,营运利润率达23%,高于整体的18%水平,公司解释是主力推大规格高单价礼包所致.彭博预期旺旺今年每股盈利可升至3.9美仙,相信其今年盈利增长应没有问题,即使去年获得中国政府补贴较2010年多出1,630万美元,及录得200万美元一次性汇兑收益,合共逾1,800万美元特殊收益对去年盈利影响有限.反而留意旺旺去年应收帐达1.6亿美元,下半年应收帐高达近1亿美元,未知是否因为新年催谷产品所致,因2010年应收帐占当年收入比4.6%,但去年升至5.5%,要看8月公布今年上半年业绩时有没有改善.(010)