〔港报社评〕社会矛盾激化,港府始作俑者--经济日报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
一项民调显示官民矛盾急剧恶化,已仅次市民与大财团矛盾、贫富矛盾.其实,港府正是加剧市民与大财团矛盾、贫富矛盾的主因,官民矛盾才会激化.特首候选人若还不正视问题,提针对政策,恐不论谁当选,香港都难安稳.中大亚太研究所一项两年一度的民调指出,继2010年后,今年受访市民续认为香港并非和谐社会;更值关注的是,认为官民矛盾严重或非常严重的,自2006年不足35%受访者,不断攀升至今年高近68%.
修正制度、规范大财团循规蹈矩,是港府应有之责,惟港府政策却一直偏向大财团,情况恶化至民怨沸腾,迫不得已时才干预,令市民认为港府才是病源.此是港府虽5年内动用2,400多亿港元纾困,又为最低工资立法,本港经济近两年又强劲复苏,但官民关系仍不断恶化的底因.
继续单纯派糖与整体经济改善,显然无法解决民怨,关键是政府须扭转向大财团政策倾斜的做法.可惜不论唐英年抑或梁振英,对此仍无足够重视,施政理念无鲜明的公平取向,政纲亦缺乏整全的针对政策.特首候选人要把握投票前仅余约20天时间,真正听取民意,修正他们的施政理念与政策方向,否则即使当选,上任后亦难以摆脱官民对峙的局面,社会将续折腾内耗.唐梁均未重视,政纲必须回应.香港是商业社会,市民支持有利营商的环境与政策,但绝非任由财团巧取豪夺、贫富悬殊不断加剧.特首候选人要谋求社会经济的稳定与发展,真正做到执政为民,现在就要加紧筹划以回应社会形势变化,不能再蹈现任港府覆辙.(A04)
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保