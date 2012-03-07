〔港报社评〕喇叭论可圈可点,强国路数字不行--信报3月7日

中国外交部长杨洁篪在昨天”两会”记者会上表示,未来十年,中国面对内外环境中的有利与不利因素交织变局,机遇大于挑战,中国会积极推动国际秩序向更公正合理的方向发展,”既不妄自菲薄,也不好为人师”,为中国和平崛起的外交战略作了一个新注脚.

谈到中国与周边国家关系时,他更以“喇叭论“回应—”有人拿着大喇叭,有人只有小喇叭,有人没有喇叭”,但”数字比喇叭重要”.这番喇叭论实在”可圈可点”.如果把”喇叭”解读为国家的话语传声,一国于国际间的”话语权”的确是一种具影响力的”软实力”;把“数字”解读为经贸关系的利益,照政治学者对”商务外交”的定义,亦即为了实现本国的国际利益而与世界其他国家扩大或减少商务合作的任何行动,杨氏强调”数字”的重要性,也可理解为中国积极推动经贸合作,来稳定与周边邻国关系的战略效用.

如今胡温政府最后一份工作报告决定加快转变经济发展方式,调整进一步融入和促进国际社会的发展进程中的身份与角色,无疑也为未来十年的外交提供新的战略弹性和转变基础.近年,中国在非传统安全领域参与国际间合作,逐步营构自身的国际身份与角色.很明显,只有不断清晰化和优化自身的国际形象,与国际间分享善治、廉洁、民主和尊重法制的普遍共同价值,为国际社会提供更多公共物品,在这个大战略框架下,中国的国家利益更可以得到持续和宽广的发展空间;走向强国之路也更长治久安.(A02)