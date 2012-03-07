〔港报社评〕推前放榜方案,防增师生压力--星岛日报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
首届中学文凭试今年7月20日放榜,部分香港大学要延迟开学来迁就,又有家长担心影响子女报读海外大学,遂有下届推前放榜日期之议.考试及评核局提出多项建议,考虑到学生的应试压力和中学的授课负担,最可行的应该是提高考评局本身的批卷效率.
考评局就此提出多项建议,谘询中学校长意见.课时已不足,难提前考试.最直接的方法是把考试日期相应提早约一星期.建议一出,旋即引起不少中学校长反弹,原因是不少学校现时应付文凭试范围的课时已经极度紧张,一些学校不够时间,还要在假期加时补课.在如此透不过气的情况下,还要把考试日期提前,压缩备试时间,师生百上加斤.
提升效率?缩短批卷时间.文凭试是本港教育改革重要一环,为了应付这项挑战,学校师生都花了不少心力,压力比以前重,任何进一步加强师生压力的措施,都应尽量避免,待首届文凭试结束,完成检讨后,才找方法改进.例如有校长提出,如果推前考试时间,可否同时缩减考试范围,令课时得以缩短.这些争议都不能够在短期内就找到解决方法,难以赶及在明年文凭试落实.较为可行的,是在考评局批卷效率上下工夫.文凭试五月底考完,要7个星期后才放榜,考评局可以检讨本身的工作流程,由批卷至电脑数据运作,每一个步骤都设法找寻可以缩短时间的空间,并且寻求批卷老师配合,以考生的利益为依归,尽量提早放榜.(A06)
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保