〔港报社评〕推前放榜方案,防增师生压力--星岛日报3月7日

首届中学文凭试今年7月20日放榜,部分香港大学要延迟开学来迁就,又有家长担心影响子女报读海外大学,遂有下届推前放榜日期之议.考试及评核局提出多项建议,考虑到学生的应试压力和中学的授课负担,最可行的应该是提高考评局本身的批卷效率.

考评局就此提出多项建议,谘询中学校长意见.课时已不足,难提前考试.最直接的方法是把考试日期相应提早约一星期.建议一出,旋即引起不少中学校长反弹,原因是不少学校现时应付文凭试范围的课时已经极度紧张,一些学校不够时间,还要在假期加时补课.在如此透不过气的情况下,还要把考试日期提前,压缩备试时间,师生百上加斤.

提升效率?缩短批卷时间.文凭试是本港教育改革重要一环,为了应付这项挑战,学校师生都花了不少心力,压力比以前重,任何进一步加强师生压力的措施,都应尽量避免,待首届文凭试结束,完成检讨后,才找方法改进.例如有校长提出,如果推前考试时间,可否同时缩减考试范围,令课时得以缩短.这些争议都不能够在短期内就找到解决方法,难以赶及在明年文凭试落实.较为可行的,是在考评局批卷效率上下工夫.文凭试五月底考完,要7个星期后才放榜,考评局可以检讨本身的工作流程,由批卷至电脑数据运作,每一个步骤都设法找寻可以缩短时间的空间,并且寻求批卷老师配合,以考生的利益为依归,尽量提早放榜.(A06)