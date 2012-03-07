〔港报社评〕"Yes or No"的问题为何答得如此辛苦?--明报3月7日

香港特首曾荫权、特首候选人唐英年和梁振英都被负面新闻缠身,3人面对事态不同,处理各异,可以理解,但是以挤牙膏方式敷衍传媒,企图含混过关的处理,效果最差,诚信会大受损害.观乎三人的应对处理,曾荫权和唐英年陷身诚信泥淖,主要是他们对一些只要回答”是或不是”的简单问题,避而不答,顾左右而言他,甚或以谎言掩饰,这种表现,瞒不过有雪亮眼睛的公众.梁振英暂时未见身陷曾唐困境,但是他在西九漏报事件,仍须接受立法会的最严格检验,所以,梁振英的诚信有没有问题,目前未能下定论.

"唐式表述"私生子,以为聪明实则作茧自缚.至于唐英年是否有私生子的问题,传媒断断续续问了他几个月,唐英年都带记者游花园.唐英年因参选特首,是否有私生子,涉及公众利益,有必要交代,他左闪右避了几个月,坦白承认时机是否已经千帆过尽,由唐英年自行拿捏和判断;但是,此事一日不搞清楚,记者仍会穷追不舍.总之,唐英年若认为把”私生子”模糊化,就可以从这个问题脱身,再一次证明他应对危机的能力低劣;唐宅僭建地库谎话连篇的沉痛教训,竟然仍未能使他经一事、长一智.

曾荫权只要拿出酒店房租的收据,证明曾家并未接受赌场酒店款待,他的困扰就消解;唐英年若及早承认或否认有私生子,事态或许不至于弄得他焦头烂额.曾唐面对的,只是"Yes or No"的问题,只要坦诚回答讲真话,世界可能就完全不一样.回答是或不是,真的那么困难?除非有其他隐衷,若一味含糊其词,只会作茧自缚.(A04)