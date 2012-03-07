〔港报社评〕彭清华论深化两地交流具启示意义--文汇报3月7日

中国中央政府驻港联络办主任彭清华昨日在人大香港代表团讨论的发言中,全面深入论述了如何客观看待和妥善处理两地交流中出现的摩擦现象.作为中联办主任的彭清华在”两会”发言中专门论述这一问题,显示中央对两地交流合作中产生的问题高度重视,并且通过深入思考,提出了妥善处理偶发事件和创新两地合作机制的意见.这对推动中国与香港深化交流合作,进一步贯彻中央提倡的香港与中国和谐相处、优势互补和共同发展的方针,有重要的启发和指导意义.

彭清华指出,中国与香港在交流合作中产生的问题是发展中的问题,不是涉及根本方针和制度问题,是和而不同、求同存异的问题.在这方面,彭清华表达了对港人生活方式、生活环境和价值观念的高度理解和尊重.事实上,许多港人一方面赞成两地经济融合并从中受益,一方面又担心被同化,丧失原有价值.彭清华指出,这种担心回归前就存在并且更加严重.但回归15年的实践证明,”一国两制”得到成功落实,港人对此有深切感受,国际社会也给予高度评价.尊重两地差异,做到和而不同、求同存异,是两地同胞的共同期望.

对于如何解决两地交流合作中存在的问题,彭清华提出了三点意见,包括:正确看待两地差异,尊重港人生活方式;妥善处理偶发事件,理性做好疏导工作;创新两地合作机制,切实加强沟通协调.相信在各方共同努力下,两地合作一定会继续结出累累硕果,长久惠及两地同胞.(A02)