〔香港个股〕汇丰拟出售香港和新加坡等地一般保险业务,价值12亿美元(更新版)

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路透香港3月7日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称,拟出售在香港、新加坡、阿根廷和墨西哥的一般保险业务,总资产价值12.28亿美元.

公告称,其中售予法国安盛保险集团(AXA)(AXAF.PA)的资产价值为4.44亿美元,售予澳洲昆士兰保险集团(QBE)(QBE.AX)的资产价值为7.84亿美元.

汇丰将其在香港、新加坡和墨西哥的一般保险业务售予安盛,在阿根廷的一般保险业务售予昆士兰保险.汇控持股62%的恒生银行(0011.HK)亦将出售其全资附属公司--恒生财险(香港)予昆士兰保险.

恒生银行在新闻稿中称,出售恒生财险及签订银行保险分销协议的总现金代价约为2亿美元.

上述交易正待监管机构审批,预计2012年下半年完成,其中阿根廷业务部分可能稍早完成.

汇丰环球银行及资本市场和高盛(GS.N)为财务谘询顾问.

汇丰控股周二收报68.8港元,过去三个月累计上涨11%.(完)

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