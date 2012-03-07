〔香港个股〕汇丰拟出售香港和新加坡等地一般保险业务,价值12亿美元(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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路透香港3月7日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三称,拟出售在香港、新加坡、阿根廷和墨西哥的一般保险业务,总资产价值12.28亿美元.
公告称,其中售予法国安盛保险集团(AXA)(AXAF.PA)的资产价值为4.44亿美元,售予澳洲昆士兰保险集团(QBE)(QBE.AX)的资产价值为7.84亿美元.
汇丰将其在香港、新加坡和墨西哥的一般保险业务售予安盛,在阿根廷的一般保险业务售予昆士兰保险.汇控持股62%的恒生银行(0011.HK)亦将出售其全资附属公司--恒生财险(香港)予昆士兰保险.
恒生银行在新闻稿中称,出售恒生财险及签订银行保险分销协议的总现金代价约为2亿美元.
上述交易正待监管机构审批,预计2012年下半年完成,其中阿根廷业务部分可能稍早完成.
汇丰环球银行及资本市场和高盛(GS.N)为财务谘询顾问.
汇丰控股周二收报68.8港元,过去三个月累计上涨11%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红/丁淑琴
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美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保