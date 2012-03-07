《香港报摘》--其他报纸重要消息3月7日

* 明报

--渣打银行(2888.HK)环球市场主管及企业银行联席主管陈铭侨表示,人民币自汇率改革以来累积升值30%,但中国长远仍是高增长地区,人民币仍有升值潜力,并预期今年会升值2-3%.(B03)

--新奥燃气(2688.HK)母公司主席王玉锁在北京表示,新奥连同可提供上游气源的中石化(0386.HK)入主中国燃气(0384.HK),将可以令中燃的利润提高三成,并扬言不会提高收购价.(B04)

* 星岛日报

--据悉,在3月5日已截止认购的内地福建省猪肉供应商普甜食品(1699.HK),在内地扶持农业的概念下,市场反应不俗,盛传公开发售部分获超购10倍.(B02)

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)将于本周四(8日)透过金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)招标,向机构投资者发行10亿元人民币点心债,成为首家利用CMU平台推出点心债招标的商业银行.(B04)

* 苹果日报

--据消息透露, 汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜在分析员会议上表示,汇丰在内地的市占率持续提升,开拓创新产品及服务下,有信心自营业务的税前盈利可保持增长,实现10亿美元目标. (B03)

--中国旺旺(0151.HK)主席蔡衍明透露,公司产品在销售高峰时已有供不应求情况,故今年会把资本开支增加逾80%至32亿港元,买地建新厂来扩产.(B06)

--国美电器(0493.HK)宣布大规模人事及集团架构变动,包括在原有负责日常营运的架构上增设四个部门副总裁,各自负责不同范畴. (B06)

* 东方日报

--消息透露,香港交易所(0388.HK)正进行内部研究,检视预托证券(HDR)的机制,主要目的是探讨有何措施促进或利便发行人使用HDR机制.(B06)

--中石油(0857.HK)(601857.SS)董事长蒋洁敏在北京表示,受到油价上升拖累,中石油去年炼油亏损高过原本预期的500亿元人民币,更指形势未见好转,亏损在扩大.(B06)

--内地兴业银行宣布向中国人保资产管理等四家公司,增发配售20.72亿股,集资约263.79亿元人民币.本为第二大股东的恒生银行(0011.HK),持股量将由12.8%降至10.7%.券商估计,恒生今明两年的税前盈利将因此下降3%至4%.(B07)

* 文汇报

--美国联合航空大中华及韩国董事总经理戴亚斯表示,虽然全球经济不明朗,有可能对航空业形成压力,但他对中国内地市场前景仍充满信心,预计未来数年均将保持高速增长的势头.(B03)

--龙源电力(0916.HK)宣布,2月份完成发电量约242万兆瓦时,较去年同期增加38.64%,其中风电增长38.31%,火电增长36.69%,其他可再生能源发电量增长224.15%.(B03)

--世茂房地产(0813.HK)公布,2月物业销售较1月回升127.5%,录得20.7亿元人民币,较去年同比亦增加70.9%. 而中渝置地(1224.HK),2月销售亦回升188%至2.84亿元人民币,销售面积约3.5万平方米.(B03)

* 大公报

--恒盛地产(0845.HK)公布,今年2月份实现房地产销售额6.2亿元人民币,按月升约48%.该公司今年首两个月,累计实现房地产销售额10.4亿元人民币,累计实现销售面积16.4万平方米.(B02)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/丁淑琴

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