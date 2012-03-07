〔香港个股〕新奥能源主席称不会提高对中国燃气的收购出价--报载

路透香港3月7日电---香港南华早报周三引述中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)主席王玉锁称,不会提高对中国燃气(0384.HK)的收购出价.

报导引述在北京出席全国政协会议的王玉锁称,新奥和中石化(0386.HK)(600028.SS)的财团与中国燃气已各自表述其意见,惟双方的谈判则处于僵局.他并指出,新奥与中石化的财团不会提高每股3.5港元的收购出价.

此前新奥与中石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟交易未获中国燃气董事会推荐,故新奥能源现正等待商务部反垄断审批、股东大会批准等先决条件完成后,其收购要约方可实施.

新奥此前称,将押后寄发股东通函及召开股东大会的通知期限至3月31日,以待载入公司去年度业绩资料.

报导并引述王玉锁称,倘若与中国燃气成功合并,可望通过成本节约而使盈利增加30%.

新奥能源周三早盘初段跌0.38%,报26.45港元;中国燃气跌1.33%,报3.7港元.(完)

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