〔香港个股〕新奥能源主席称不会提高对中国燃气的收购出价--报载

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港3月7日电---香港南华早报周三引述中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)主席王玉锁称,不会提高对中国燃气(0384.HK)的收购出价.
报导引述在北京出席全国政协会议的王玉锁称,新奥和中石化(0386.HK)(600028.SS)的财团与中国燃气已各自表述其意见,惟双方的谈判则处于僵局.他并指出,新奥与中石化的财团不会提高每股3.5港元的收购出价.
此前新奥与中石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟交易未获中国燃气董事会推荐,故新奥能源现正等待商务部反垄断审批、股东大会批准等先决条件完成后,其收购要约方可实施.
新奥此前称,将押后寄发股东通函及召开股东大会的通知期限至3月31日,以待载入公司去年度业绩资料.
报导并引述王玉锁称,倘若与中国燃气成功合并,可望通过成本节约而使盈利增加30%.
新奥能源周三早盘初段跌0.38%,报26.45港元;中国燃气跌1.33%,报3.7港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保