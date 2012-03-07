〔投行观点〕美银美林将中国人寿H股投资评级调降至"落后大市"

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港3月7日电---投行美银美林的报告称,将中国人寿(2628.HK)(601628.SS)H股投资评级由"中性"降至"落后大市",目标价亦降5%至20.45港元.
中国人寿此前称,预计2011年度净利同比下降40-50%,主要受资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响.消息令其H股今早一度跌近8%.
报告称,中国人寿的盈利跌幅超于该行预期,同时相信今年首两月的新业务增长动力较同业为差,令其新业务价值表现有可能继续逊于预期.该行将中国人寿去年度净利预测下调16%,而2011-13年度内涵价值预测下调2-3%.
香港时间11:17,中国人寿H股跌4.74%,报21.1港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保