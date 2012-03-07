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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:37 BJT

〔投行观点〕美银美林将中国人寿H股投资评级调降至"落后大市"

路透香港3月7日电---投行美银美林的报告称,将中国人寿(2628.HK)(601628.SS)H股投资评级由"中性"降至"落后大市",目标价亦降5%至20.45港元.

中国人寿此前称,预计2011年度净利同比下降40-50%,主要受资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响.消息令其H股今早一度跌近8%.

报告称,中国人寿的盈利跌幅超于该行预期,同时相信今年首两月的新业务增长动力较同业为差,令其新业务价值表现有可能继续逊于预期.该行将中国人寿去年度净利预测下调16%,而2011-13年度内涵价值预测下调2-3%.

香港时间11:17,中国人寿H股跌4.74%,报21.1港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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