〔中港个股〕华能国际料今年首季不亏损,海外战略聚焦洁净能源(更新版)

(新增细节)

* 首季业绩不会亏损--董事长

* 采取措施控煤价

* 继续"走出去",留意清洁能源项目

路透北京3月7日电---尽管受季节性因素影响,中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)今年1月录得亏损,但董事长曹培玺预计,首季度整体不会亏损.同时,公司采取措施控制煤价,减轻对燃料成本的影响.

曹培玺周三出席人大和政协"两会"间隙对记者并称,华能未来仍坚持"走出去",并会以清洁能源为重点.

"1月份出现亏损是春节因素,发电量比较低,2月日历天数比较少,3月会随着日历天数增加,电量也会增加,经营状况出现较好状况."他说.

去年煤炭价格走高,给电厂和其他以煤炭作为主要燃料的生产企业带来沉重的压力.但今年初以来,煤炭价格已趋缓.

"预料今年的燃料成本应该不会上升,因为我们采取了很多措施来控制煤价."曹培玺称.

华能国际去年首季净利为2.26亿元人民币.公司此前预警称,按照中国企业会计准则,去年净利润可能同比下降50%以上,主要因燃料价格的上涨和人民币借款利率上升.[ID:nSH0094801]

在海外拓展方面,曹培玺称,华能实施走出去战略已有多年,并坚持以经济效益为中心,对国外能源企业重组并购,目前做的还不错,今后仍会继续坚持"走出去".

"但我们要视专案具体情况和回报率来实施推进,重点是清洁能源,今年到目前为止,还没有在海外找到合适的专案."他说.

华能国际早盘收低1.05%,报4.73港元,过去一个月累计微升0.84%.(完)

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