〔香港个股〕裕元集团预期2012财年订货增长率将较上年度放缓

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透香港3月7日电---全球最大运动鞋代工厂商--裕元工业集团有限公司(0551.HK)周三称,2012财年订货增长率将较上一年度的21%有所放缓.
公司执行董事李义男在股东大会后对记者表示,预期2012财政年度的订货增长率将会介乎"高单位数至低双位数".
替Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等代工运动鞋及用品的裕元,本周初公布至去年12月31日止的三个月净利为1.56亿美元,按年增长4.6%.[ID:nSH0099133]
裕元母公司为台湾的宝成工业(9904.TW),持有裕元49.98%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。