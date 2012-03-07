〔香港个股〕裕元集团预期2012财年订货增长率将较上年度放缓

路透香港3月7日电---全球最大运动鞋代工厂商--裕元工业集团有限公司(0551.HK)周三称,2012财年订货增长率将较上一年度的21%有所放缓.

公司执行董事李义男在股东大会后对记者表示,预期2012财政年度的订货增长率将会介乎"高单位数至低双位数".

替Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等代工运动鞋及用品的裕元,本周初公布至去年12月31日止的三个月净利为1.56亿美元,按年增长4.6%.[ID:nSH0099133]

裕元母公司为台湾的宝成工业(9904.TW),持有裕元49.98%.(完)

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