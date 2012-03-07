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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 16:33 BJT

〔香港数据〕截至2月底外汇储备资产增至2,947亿美元--金管局

路透香港3月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年2月底止的官方外汇储备资产为2,947亿美元,较1月底增加19亿美元.

外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的8倍多,占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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