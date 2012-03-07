〔香港数据〕截至2月底外汇储备资产增至2,947亿美元--金管局

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透香港3月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年2月底止的官方外汇储备资产为2,947亿美元,较1月底增加19亿美元.
外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的8倍多,占港元货币供应M3的55%.(完)
浏览香港数据相关新闻,请点选[HK-MCE-CMN]
欲浏览发布于金管局网页上的公告,请点选:(here)
--记者 黄运涛; 审校 林高丽
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。