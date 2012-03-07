〔香港房地产〕1月份私人住宅楼价按月跌近1%,小型单位楼价跌势温和--政府

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港3月7日电---香港差饷物业估价署周三发布的数据显示,今年1月份各类私人住宅单位的楼价按月下跌0.95%,跌幅较上月有所收窄,小型住宅楼价有较大支持;至于私人住宅的租金跌势则扩大.
据差饷物业估价署统计的临时数字,1月份所有类别的私人住宅楼价指数为178.1,较12月份的179.8回落;而较去年6月份的188.1全年高位,跌幅为5.3%.
环球经济不明朗,加上政府的压抑楼市措施持续,二手成交萎缩,香港的住宅楼价也自高位滑落.
按不同类型私人住宅分类,面积较细的一般住宅单位于1月份的跌幅温和,反映一般用家需求支撑该类型物业市场.面积40平方米以下的住宅单位楼价按月下跌0.27%;40-69.9平方米单位的楼价按月回落1.4%.至于面积70-99.9平方米,和100-159.9平方米的私人住宅楼价按月分别下滑1.62%和2.5%.
面积在160平方米以上的豪宅于期内成交少于20宗,反映投资需求减弱.
私人住宅租金于去年10月见顶后连续第三个月下降,1月份所有类别住宅单位租金指数由12月的135.6下滑至133.2,跌幅1.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保