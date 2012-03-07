〔香港房地产〕1月份私人住宅楼价按月跌近1%,小型单位楼价跌势温和--政府

路透香港3月7日电---香港差饷物业估价署周三发布的数据显示,今年1月份各类私人住宅单位的楼价按月下跌0.95%,跌幅较上月有所收窄,小型住宅楼价有较大支持;至于私人住宅的租金跌势则扩大.

据差饷物业估价署统计的临时数字,1月份所有类别的私人住宅楼价指数为178.1,较12月份的179.8回落;而较去年6月份的188.1全年高位,跌幅为5.3%.

环球经济不明朗,加上政府的压抑楼市措施持续,二手成交萎缩,香港的住宅楼价也自高位滑落.

按不同类型私人住宅分类,面积较细的一般住宅单位于1月份的跌幅温和,反映一般用家需求支撑该类型物业市场.面积40平方米以下的住宅单位楼价按月下跌0.27%;40-69.9平方米单位的楼价按月回落1.4%.至于面积70-99.9平方米,和100-159.9平方米的私人住宅楼价按月分别下滑1.62%和2.5%.

面积在160平方米以上的豪宅于期内成交少于20宗,反映投资需求减弱.

私人住宅租金于去年10月见顶后连续第三个月下降,1月份所有类别住宅单位租金指数由12月的135.6下滑至133.2,跌幅1.8%.(完)

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