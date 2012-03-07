〔香港股市〕收跌0.9%,连续第三天收低

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透香港3月7日电---香港股市周三连续第三天下跌,中国人寿(2628.HK)下挫,在本月稍晚将公布业绩的中国企业中,投资者对业绩不太可能达到预期公司进行获利了结.
恒生指数.HSI收低0.86%,报20,627.78点.恒生国企指数.HSCE跌1.28%,至10,976.49点.
沪综指.SSEC收报2,394.794点,跌15.651点,或0.65%;今日沪市A股成交金额为915.1亿元人民币,上日为1,004亿元.
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。