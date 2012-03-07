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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 16:29 BJT

〔香港股市〕收跌0.9%,连续第三天收低

路透香港3月7日电---香港股市周三连续第三天下跌,中国人寿(2628.HK)下挫,在本月稍晚将公布业绩的中国企业中,投资者对业绩不太可能达到预期公司进行获利了结.

恒生指数.HSI收低0.86%,报20,627.78点.恒生国企指数.HSCE跌1.28%,至10,976.49点.

沪综指.SSEC收报2,394.794点,跌15.651点,或0.65%;今日沪市A股成交金额为915.1亿元人民币,上日为1,004亿元.

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