〔中港个股〕新奥与中石化财团重申对中国燃气收购出价属合理公平

路透香港3月7日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)发布公告称,其财团对中国燃气(0384.HK)此前提出每股3.5港元的收购出价,属合理公平的价格.

针对稍早香港南华早报引述新奥能源主席王玉锁称,不会提高对中国燃气每股3.5港元的收购出价.[ID:nSH0099257]中石化与新奥的财团在公告中称,经向王玉锁查询后,王玉锁当时拟传递的信息是每股3.5港元的要约价格代表具吸引力的收购要约,对中国燃气股份而言属合理公平价格且尚未就提高要约价格做出任何决定.

"因此,王先生有关要约价格不会提高的言论属其个人意见."公告并称,要约人强调他们并无根据收购守则第18.3条作出任何"不提高要约价格"的陈述.

去年12月,中石化与新奥的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟交易未获中国燃气董事会推荐,故财团正等待相关中国法律法审批、新奥股东大会批准等先决条件完成后,其收购要约方可实施.

分析师认为,该要约价低于中国燃气目前股价,除非要约方提高出价,否则难以获得中国燃气股东接纳.

最近两个半月以来,中国燃气的收盘价保持在高于要约价的水平;周三收跌1.6%,报3.69港元.

中石化与新奥的财团并表示,已就要约提交所有中国所需批准之申请或通知,其中包括由新奥能源就有关中国国家安全审查的通知或批准的申请,由中石化向国家发改委及国资委的批准或备案,以及商务部就交易的反垄断审批.

而新奥已将押后寄发股东通函及召开股东大会的通知期限至3月31日,以待载入公司去年度业绩资料.(完)

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