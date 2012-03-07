〔香港个股〕裕元称今年订货增长率将放缓,欧美景气不明令客户谨慎(更新版)

(新增更多细节)

* 裕元称订货增长将放缓

* 欧美景气不明,客户订货保守

* 中国推动内需,有利零售

路透香港3月7日电---欧债阴影笼罩,令全球最大运动鞋代工厂商--裕元工业集团有限公司(0551.HK)放缓脚步,该公司称,2012财年订货增长率将较前一年度的21%放缓至10%上下,但公司将持续受惠于中国推动内需.

负责财务运作的裕元执行董事李义男向记者指出,宏观景气不明,令国际品牌客户在订货上采取较为保守的态度,预料至9月30日止的2012财年订货成长介于"高单位数至低双位数".

"欧洲、美国的情况,让品牌客户在下单比较谨慎,他们不希望有太高的库存."李义男称.

裕元同时表示,今年资本支出将为2.8亿美元,较前一年的5.17亿美元减少将近一半.其中2.5亿美元将用于生产制造,0.3亿美元用于零售.

裕元董事总经理蔡乃峰解释道,裕元先前的产能拓充已告一段落,公司将转为追求"质"的改善.

"先前拓充已经满意结果,(销售)增长将会放缓."他说,"我们将着重内部营运绩效的提升,想办法改善营运效率,改善获利,追求效率而不是量的拓大."

公司先前表示,由于运动鞋原材料上升以及零售端调整库存所作的促销等动作,第一季毛利率下滑0.73个百分点至22.96%.

裕元周三收跌1.12%至26.6港元,过去一个月来涨10.93%;大盘恒生指数.HSI跌0.86%.

**中国内需有助于零售端**

蔡乃峰同时指出,尽管中国今年经济成长不再"保八",但由于工资仍持续上涨,且中国政策仍偏向扩大内需,预料有利于裕元的内销及零售业务.

中国国务院总理温家宝称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定. [ID:nSB2013371]

替Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等代工运动鞋及用品的裕元,本周初公布至去年12月31日止的三个月净利为1.56亿美元,按年增长4.6%.[ID:nSH0099133]

裕元主要产品--鞋类,第一季达到8,340万双,按年增长1.5%;最大单一市场仍为美国,营收占比为26.1%.欧洲区则占23.1%,包括中国在内的亚洲区则占40.6%.

裕元母公司为台湾的宝成工业(9904.TW),持有裕元49.98%.(完)

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