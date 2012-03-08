〔电子产业〕深圳唯冠要求中国经销商停止销售苹果iPad(更新版)

(新增细节和背景)

* 深圳唯冠要求中国经销商停止销售苹果iPad

* 债权银行:"IPAD"商标不归唯冠所有

* 新版iPad于3月16日发售,中国大陆不在首发地区

记者 黄运涛

路透香港3月8日电---在美国苹果公司(AAPL.O)宣布推出新款iPad平板电脑后不久,中国深圳唯冠随即发布一封公开信,要求中国供应商和经销商立即停止销售和运输iPad产品(包括新一代iPad).

深圳唯冠在公开信中强调,截至目前该公司是"iPAD"注册商标唯一合法的权利人,依法享有禁止他人使用该商标的一切权利.

深圳唯冠称,继续销售iPad将被视为故意侵权,公司将在不作任何通知的情况下,采取所有最为严厉的措施追究侵权人的一切法律责任.

此前深圳中级人民法院一审判决唯冠胜诉,苹果表示不服.双方有关iPad中国商标归属权的诉讼案二审2月底在广东省最高人民法院开庭,目前该案仍在审理中.一些关注此案的律师表示,广东高法或许需要几周甚至数月才能给出最终判决.

苹果新版iPad预计将于3月16日开始发售,香港是首批发货地区之一,中国大陆何时开卖仍不得而知.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.当时苹果公司尚未推出iPad平板电脑产品.

**债权银行:"IPAD"商标不归唯冠所有**

本周三,包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)等在内的深圳唯冠的八家债权银行联合发布的声明,让iPad商标争夺战变得更加复杂.

这则声明称,"iPAD"商标归债权银行所有,而不归唯冠所有,"iPAD"商标权纠纷实际上是苹果公司与唯冠八家债权银行之间的纠纷.这些银行此前称,唯冠科技在2009年申请破产保护之前欠下它们4亿美元债务.

中国是苹果iPad产品的重要市场之一,iPad在中国有逾70%的市场份额.苹果在上海有三家零售店,在北京则有两家.判决结果的延迟无疑将对iPad的销售产生负面影响.中国部分城市工商部门已下令经销商停售iPad.包括亚马逊中国和京东商城在内的其他几家中国电子商务网站仍无法订购iPad.

对唯冠而言,倘若能在官司中获胜,就能获取急需的资金.这家昔日的电脑显示器大厂已负债累累,因资不抵债已停止正常运营.唯冠集团旗下设有深圳唯冠和台湾唯冠,在香港亦有一间上市公司--唯冠国际(0334.HK),但已进入除牌阶段.

唯冠与苹果的商标权之争呈愈演愈烈之势.此前,上海浦东法院驳回了深圳唯冠要求责令苹果停止销售iPad平板电脑的申请,并中止该案诉讼.唯冠称对此判决结果不服,并将依法提起复议申请.唯冠还已于2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,将商标权战火烧到了苹果的家乡.[ID:nSH0097965](完)