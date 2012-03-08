《香港报摘》--其他报纸重要消息3月8日

* 明报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)大中华区首席经济学家屈宏斌表示,媒体对于中央下调经济增长(GDP)至7.5%有过度反应,他维持8.6%的增速预测.他又认为,今年出口形势严峻,出口增速将从去年20%放缓至10%.

* 星岛日报

--新世界发展(0017.HK)主席郑家纯在北京表示,家族刚在1月斥资约5亿港元增持公司股份,自己亦有意继续增持,但由于联交所规定,大股东在1年间不可增持多于2%公司股权,上次增持后,家族持股量已由40.51%升至42.11%,故再增持或要待明年.

--电能实业(0006.HK)纯利创新高,达90.75亿港元.主席霍建宁对2012年度业绩表现保持乐观,指将继续拓展香港以外业务的溢利基础.

--市场消息指, 南非矿业公司塔瑞萨(Tharisa)的上市计画亦暂时叫停,但仍安排与基金经理会面,为日后重推招股计画做准备.

* 苹果日报

--创兴银行(1111.HK)财务及资金管理处总经理陈凯杰承认,去年核心业务盈利实际录得轻微亏损,但相信今年有正增长.该行将集中承造更多内地相关的高息贷款业务,增加利息收入.

* 东方日报

--继上海后,据悉广州限购令将升级,部分区域房管局从3月初暂停接受外籍人士及港澳台胞购买非居住物业,当中包括写字楼及商舖.

* 文汇报

--Mongolian Mining(MMC)纯利按年大增98.2%至1.19亿美元.行政总裁Battsengel Gotov预料今年内地钢铁生产料增长2%至3%,相当于内地对燃煤需求增多1,000万至1,500万吨,集团将继续受惠内地的需求增长.

--利亚零售(0831.HK)公布,截至2011年12月31日止全年度业绩,股东应占溢利增21.97%至1.66亿港元,全年营业额升11.1%至39.7亿港元.面对租金压力,该集团今年将选择在本港二线地区开设新分店.

* 大公报

--港铁(0066.HK)将于周五(9日)公布2011年度业绩,多家证券商均预料,受惠票务收入及零售商场租金增长,去年基本利润料录得94.1亿港元至102.1亿港元,增幅介乎9%至18%.

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行环球金融市场部总经理张卫中透露,计画发行的10亿元人民币债券,7亿为两年期,余下3亿为3年期.而完成发行后,交行将继续向内地申请新一轮发债额度.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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