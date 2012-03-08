〔港报财经评论〕踏入整固浪,还看基本面--经济日报3月8日

踏入整固浪,还看基本面 /林瑞芬

恒指昨进一步跌178点,收报20,627,成交约789亿港元.按前思路而论,期指月初已高逾10万张水平,料本月必有大波幅,调整浪一旦起动,月内须小心判断调整深度,下试20,500之后,关键支持在20,000.股价有起有落,有如潮汐涨退,个股短期回调压力轻重最主要还看基本面.估值在相对低点的内银股,确无理由太过担心股价会大散.四大行股息收益率已显着高于1年期定存息率和国债收益率,看不到2011及2012年度盈利有大跌的风险,月底接近业绩期,料内银股价靠业绩止跌回升的机会仍高.回看港股上月一批2、3线超跌股反弹,相信不少为”游资”乘股价超跌落镬短炒,现在暂时不对路,这类”游资”断估不会长情,正如趁目前回吐检视清楚之前的股价反弹是真是伪.理论上,之前股价反弹得快,近周回吐也快,已跌回2月甚至1月的低水平,应可肯定股价早前反弹只是一时冲动.反之,相信月内回吐只是跟大市跌幅,甚至拒绝而回,且预期今年盈利有机会改善,中线长情机构投资者才肯”坐货”.

跟进上周六建议收集的四环药业(0460.HK),周二回调压力较大,但券商仍对该股作看好投资建议.高盛表示,四环因定位良好,可从降价政策中保持盈利增长,料2011-2013年盈利复合年增长率达28%,预计新推专利产品Oudimei今年销量达10亿元人民币,推动整体毛利率升至78%,从而把四环的投资建议由”中性”升级至”买入”,目标价由3.3港元调高至3.8港元.瑞信亦预期,四环2011年度收入及纯利分别增加1.19倍及57%,将高于巿场预期.由于非基本药品名册药物发售延误,或影响2013年度收入,但今年有新收购产品推出市场,将成为公司盈利增长动力,瑞信维持”增持”评级,但因应调低了今、明年盈利预测,把目标价由5港元降至4.5港元.看完2家大行对四环的点评,稍为宽心,至少预计公司盈利能力保持,尤其在今年中国内地经济放慢增长下,难得找到盈利能力保持者.券商在该股相对低位大合奏,暂毋须担心为散货讯号.2月下旬,醒目钱已偷偷收集涌涨的公用股煤气(0003.HK)、中电(0002.HK)及电能实业(0006.HK),本周港股回吐,可见配合观察会增强判断大市准确度之奥妙.

欧洲央行的资产负债表上周激增至破纪录的3.02万亿欧元,规模比欧元区最大经济体德国规模还大31%.欧银的资产负债表规模,如今远超美联储的2.9万亿美元,欧、美货币宽松一场竞赛如何收科,不是单纯的数字游戏,当中多少政治博弈,真的令人大开眼界.今晚,又要继续?实希腊的换债结果,债仔肉随砧板上,妥协机会料较大.(009)

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A股今年看升,国寿候低吸纳 /余少文

中港股市三连跌,国企指数失守11,000点,短期仍会在这水平争持,跟A股表现千丝万缕的中国人寿(2628.HK)也跌至20港元水平,惟预期A股今年可以结束过去两年跌势,国寿今年盈利回升应无悬念.上证综合指数跌穿2,400点,深证成分指数险守10,000点,国企指数失守11,000点,全日跌142点或1.3%,收10,976点,成交额增加至203亿港元,逆市上升主板H股回升至26%,金融股是重灾区.而红筹指数跌25点或0.6%,收4,032点,成交额增加至53亿港元,跌市避难股中国移动(0941.HK)也失守80港元收79.7港元.虽然国指跌穿11,000点,除非利淡消息陆续有来,否则指数守上升轨下,指数短期可在11,000点作整固,然后继续去年低见8,058点后反覆回升的走势.至于上证由今年初低见2,132点及回升以来,一直未见较大调整,故今次回调只要守50天线,今年稍后时间回升至2,500点应没有问题.

至于中国旺旺(0151.HK)昨日继续逆市上升,反映绩优股在跌市中有追捧价值,最重要是有没有前景.而国寿因发出盈警,股价连跌三日,加上A股连日下挫,加深国寿跌势,三日下跌超过10%,昨日收报20.8港元,但反而认为国寿有留意价值.国寿通告表示,根据中国会计制度,预期去年盈利较2010年下跌40%以上但在50%以内,而2010年盈利336.26亿元人民币,即去年盈利介乎168亿至202亿元人民币.至于国寿去年首三季盈利167.17亿元人民币,即去年第四季盈利可能只有1亿元人民币,是公布季度业绩以来最差的一季,难怪股价被抛售.

不过,国寿去年盈利倒退是预期中事,因为国寿收取保费后,要透过投资来增加回报,又以投资股市所获的回报最大,但下跌则会拖累盈利表现.发现上证近年下跌的季度,国寿季度盈利多数环比下跌,如上试2010年第二季跌23%,国寿期内盈利跌24%,上证去年第二、三季分别跌6%和15%,国寿期内盈利环比跌37%和25%,故上证去年第四季跌7%,国寿季内业绩自然凶多吉少.然而,国寿去年第二、三季盈利跌幅较A股跌幅更大,不排除是保监会批准保险股增加股市投资后,国寿增加股市比重所致,故见到中国平保(2318.HK)、中国太保(2601.HK)等保险股也出现连跌走势.(010)