〔港报财经评论〕货币战争狼烟再起--信报3月8日

货币战争狼烟再起 /习广思

港股持续第三日调整,何时才止跌?在欧美好消息尽出之时,美股技术调整讯号明显,对港股短期仍是不利因素.相反,近日A股因”弃八”而借势回吐,但这段日子其实是政策密集时期,假如A股出现较利好政策消息,随时成为港股止跌回稳的支持.事实上,中国内地官员对A股资金入市或金融改革早已在市场吹风,加上技术走势偏向正面,投资者对A股有所寄望,亦非一厢情愿的想法.昨天恒指低开后,先在20,500点水平见支持,跌幅有所收窄,但A股走势反覆,午后由升转跌,恒指最终下跌178点,收报20,627点,成交额增加至789亿港元,沽空比率8.35%,反映资金仍在吸纳居多,相反看淡的投资者沽空意欲未有进一步提高.虽然恒指下跌不足200点,但超过800只股票下跌,跌幅较前日收窄,大市在20,500点水平有缓跌迹象,但好消息一日未到,仍难言调整结束.

目前恒指正在向50天线20,207点进发,有机会在20,000-20,500点之间再作整固,但后市未见悲观,调整反可让优质股流入强者手中,本质差的股份随之被洗退.中国”调结构”刺激内需消费的政策年年有,但由”弃八”目标开始,将是今年重要的投资主题.不过,两会期间政策消息满天飞,前日才有传”家电下乡”措施结束,众多家电股急挫.昨天商务部再澄清,政策将维持至年底,创维(0751.HK)、国美(0493.HK)回升.其次,去年盛传一时的奢侈品税下调无疾而终,近日揣测又再升温,媒体引述商务部消息指,今年最少有两次大范围下调商品进口税率,但财政部却对此否认.

大市在调整之际,入市不妨稍等,但一些与大市形态不同的股份,或者坏消息已出,扫走阴霾的股份,入市值博率较高.味千(0538.HK)及雨润(1068.HK)早前同一时间发盈警,但股价走势迥异,前者股价攀升,反映投资者重新吸纳,假如快将公布的业绩未如预期般恶劣,或有机会获重新评估.友邦(1299.HK)大规模配股后,昨天股价回稳,报27.5港元,回到配股价上,在坏消息过后跌稳,友邦短期反更值得看好,起码,相对国寿(2628.HK)的种种隐忧,略胜一筹.中国增长目标”弃八”后,是否正式由求量转入求质的时期?全球经济增长是否因而减速?然而,欧美历经两轮金融危机后,加上欧洲只缩没胀的日子,全球经济减速是意料中事.中国原本担心硬着陆,到现阶段自行放慢脚步,其实市场并非毫无心理准备.(B03)

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欧罗后市难乐观 /苏子

前天欧洲市早段,欧罗兑美元因未能返回1.32关口以上波动,加上当时其他主要非美元货币因外围股市急挫令美元受到避险资金追捧而出现新一轮下跌浪,因此欧罗兑美元成功跌破本周初的1.3157低位及汇价自今年1月22日的1.2622低位向上延伸的上升支持线,破位后曾一度急挫至1.31低位才能回稳过来.昨天欧罗兑美元虽然已自此低位反弹,可惜仍然受制于本周初的1.3157低位附近及上述的上升支持线,暂时高位仅见1.3164便乏力再升.如昨晚欧罗兑美元仍然乏力反弹,料将再度下试前天的1.31低位及50天SMA的1.3078支持.反之,若能在昨晚显着升回本周初的1.3157低位以上波动及收市,则汇价便有较高机会在前天的1.31低位见了短期重要底部,随后将上试20天SMA的1.3240阻力及上周五的1.3333高位.

如昨晚欧罗兑美元乏力上升并且更在近全日低位收市的话,小心汇价本周余下时间的走势将变得甚为恶劣,担心50天SMA支持将会失守,随后汇价将下试20天保历加通道的1.3010底部支持.欧罗兑美元或因美股一直跌不下去,或会再展升浪,随后会再度考验近期的1.3486高位甚至1.35心理关口.不过,由于美股在前天成功掉头下挫,道指更明显在20天SMA的12917点支持以下收市,令道指在上月29日所造的13055.7高位见了短期重要顶部的机会急增.故相信欧罗兑美元有极高机会已在上月24日所造的1.3486高位见顶,后市走势已变得殊不乐观.倾向相信稍后欧罗兑美元成功跌破50天SMA支持收市后,20天保历加通道的1.3010底部支持、1.30心理关口甚至上月16日所造的1.2970低位所发挥的支持力应不会太强,汇价进一步破关而下并朝着今年1月中旬所造的1.2622低位迈进的可能性不容抹煞.

昨天美元兑日圆所造的80.94高位与10天SMA阻力相若,加上早前美元兑日圆向上急升的10天SMA的斜率亦已开始变得平坦,反映美元兑日圆自2月1日的76低位开始的单边升浪已暂告一段落了.稍后美元兑日圆料会下试上月3日的76.10低位向上延伸的短期上升支持线,此支持目前与上月29日所造的80.21低位十分接近.因此,如稍后美元兑日圆继续下跌至上述的短期支持线以下后,可以迅即跌破上月29日的80.21低位,料会令汇价的沽压进一步上升,担心会正式跌破80心理关口及上月23日所造的79.83,随后继续考验汇价由76低位升至81.86高位的50%调整目标,即78.93关键支持.(B10)