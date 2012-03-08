〔港报社评〕政府派钱历来最多,官民矛盾历来最大--明报3月8日

香港中文大学亚太研究所一项最新民意研究发现,市民与政府之间的矛盾(官民矛盾),在特首曾荫权任内急速恶化,今年的调查,官民矛盾更首次成为社会三大矛盾之一.这是曾荫权领导香港七年的一个结果,其隐忧是社会存在巨大不稳定因素,下任特首必须对症下药,首要端正政风,在个人层面,要以身作则;在政策层面,要改善贫富矛盾和市民与大财团之间的矛盾;在制度层面,中央政府必须看到香港的深层次矛盾,与制度缺陷有直接关系,应该让香港实行真普选,透过民主程序理顺权力与利益的关系,这样,香港才可以在公平合理原则下运作,缔造真正的和谐社会.

官民矛盾、贫富矛盾、市民与大财团之间的矛盾,其实是一体三面,其形成和恶化与制度缺陷、政策失衡和个人因素有关,曾荫权是特区之首,责无旁贷.要匡正政策失衡,除了官员的操守和良知,主要应该在特首和大商家、大财团之间设置”障碍”,减少特首被操控的情况.近期,特首选举一些事态,说明政治特权阶层强横到可以挟诚信破产的候选人,与民意对着干,所以,要扭转”特首宿命”,使特首得以在不受掣肘下施政,必须从取消政治特权着手,才可以实现良好管治.

双普选已有时间表,中央应该认识到搭建公平公正选举平台,是解决香港政治困局和深层次矛盾的不二之途.只有实行真普选,透过民主程序处理香港政治权力分配,则纲举目张,其他深层次矛盾才可以迎刃而解;靠派钱派糖当掩口费,是本末倒置,于事无补.(A04)