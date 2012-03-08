〔港报社评〕"江湖人物饭局"震惊政界,罗生门要彻查--星岛日报3月8日

香港特首选举期间,拉票活动要小心进行,一切有严格规管.在这个背景下,有”江湖人物”出现候选人竞选办与选举委员的饭局,触发了社会对选举公正性的关注.至今为止,饭局由谁邀约、由谁付钞、有没有拉票,都没有一致版本,变成各有各说的罗生门.由于不少疑点可能涉及选举法例,港府应主动作出调查.

今次饭局罗生门发生在特首选举提名期前四天,梁振英竞选办公室主任罗范椒芬等数位成员,还有支持者刘梦熊,与几位身兼选委的乡绅吃饭,席上出现绰号”上海仔”的江湖人物.莫让各说各话掩埋真相.第一个矛盾之处,是饭局由谁邀约.梁办的答案是选委,有乡绅答案则是”江湖人物”.

第二个矛盾是谁付钞,从中或可看出是谁邀约.梁办和刘梦熊的答案细节上互有出入,大致意思都是自己有支付自己的一份钱.第三个矛盾是席上江湖人物的角色.梁办指他在饭局尾声才到场,梁办不知其底细.第四个矛盾是梁办指是就僭建等新界事务听取意见.乡绅则指过程中有人促请支持梁振英.究竟有没有?梁办没有正面回应.

扞卫选举公正,不容妥协.第五个矛盾是席上款待.梁办指没有饮酒.乡绅则指席上有红酒,啖鲍鱼.这场争议性的饭局,疑点重重.香港是法治之区,对选举有严谨的规管,早前有区议会选民因为用假地址,虽然没有行使投票权利,都已被拘控并入罪.今次事件虽无人正式投诉,但各方说法,江湖人物现身选委饭局应无庸置疑,港府必须采取行动,努力扞卫香港的选举和管治文化.(A06)