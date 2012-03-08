〔港报社评〕彻底解决双非,不要一错再错--经济日报3月8日

双非孕妇涌港产子,对香港造成重压,为港区人大代表及政协委员关注焦点之一.港府要根治双非问题,不应扭曲人口政策,将之视作缓和人口老化的手段,而应尽快寻求人大释法或终审法院重新审视居留权决议,以堵塞漏洞.行政措施扭曲人口政策.双非问题激发中港矛盾,引起中央重视.除全国人大常委会副秘书长乔晓阳表明,不适合修改基本法外.但行政措施治标不治本,恐只能暂时收效,冲击势将重来;港府若续冀借双非婴纾缓香港人口老化压力,就更政策思维有误.

港府希望借双非婴为香港补充年轻人口,会带来很大不确定性,因双非婴未来是否留港、何时来港,对香港各种公共服务如学位,以至私人市场如房屋,都带来难料冲击.香港要增加年轻人口,早有现成可行措施,即输入专才计划,可对此加以扩充.有建议认为,可向在港产子的双非婴父母征收特别税项,既可补公共资源的损失,更因能付巨额税金者多是内地中产或富人,可变相为港输入财富.

启动法律补救堵塞漏洞.当年终审法院以未有双非婴涌港等考虑,判双非婴有居港权,惟现已出现当时未料的大批涌港现象,冲击公共服务与社会承受力.中央表明不宜修改基本法,港府要彻底解决问题,便应尽快启动法律程序,不论由法院因应社会现况不同,重新审视双非婴居留权判决,或提请全国人大释法,堵塞根本漏洞.港府采行政措施只治标不治本,若图用此作人口政策纾缓老化,更是一错再错,启动法律程序才能正本清源,才是符合市民利益,急民所急的做法.(A03)