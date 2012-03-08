〔香港经济〕政府批出启德邮轮码头营运租约予信德集团参股的WCT

路透香港3月8日电---香港政府周四宣布,批出启德新邮轮码头的营运和管理租约予股东包括信德集团(0242.HK)在内的Worldwide Cruise Terminals Consortium (WCT),预计码头大楼和首个泊位将于2013年中启用.

商务及经济发展局辖下的旅游事务署的声明称,中标者WCT由三间公司合资组成,分别为环美航务、皇家加勒比邮轮有限公司及冠新有限公司.而冠新母公司为澳门赌王何鸿燊之女何超琼掌控的信德集团.

环美航务是世界主要的机场服务提供者之一,目前为超过120个世界主要机场提供服务,当中包括香港国际机场.而皇家加勒比邮轮是世界主要的邮轮公司之一,亦有营运邮轮码头的经验.

根据租约,WCT除了负责安排邮轮的停泊和上落客之外,还需要负责邮轮码头的运作及管理,例如运输区的交通安排、保安安排、附属商业区的租务、推广邮轮码头等.

WCT须向政府缴交固定及浮动租金,营运十年期内的固定租金总数约为1,300万港元.政府会收取营运商总收入的一个比例作为浮动租金.WCT会向政府摊分总收入的比例由7.3-34%.

从事运输、酒店消闲和房地产发展的信德集团今年初宣布以供股方式,集资16.5-19.5亿港元,公司当时表示拟将所得资金拨作一般营运资金,及作为新投资机会的资金.

信德集团早盘尾段涨3.13%,报3.3港元,过去一个月升近1%.(完)

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