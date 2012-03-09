〔表格〕雨润食品2011年度净利为17.99亿港元,按年下滑34.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港3月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)周五公布,至2011年12月31日止的年度净利报告如下(以百万港元为单位):
2011年度 2010年度
营业额 32,315 21,473
净利 1,799 2,728
每股盈利 0.989 1.565
末期股息(港元) 无 0.20
注: 雨润中国主要鲜肉及肉制品供应商.公司上月发布获利预警称,2011年净利将按年下滑约38%.[ID:nSH0096447](完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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