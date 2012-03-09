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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 16:46 BJT

〔表格〕雨润食品2011年度净利为17.99亿港元,按年下滑34.1%

路透香港3月9日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)周五公布,至2011年12月31日止的年度净利报告如下(以百万港元为单位):

2011年度 2010年度

营业额 32,315 21,473

净利 1,799 2,728

每股盈利 0.989 1.565

末期股息(港元) 无 0.20

注: 雨润中国主要鲜肉及肉制品供应商.公司上月发布获利预警称,2011年净利将按年下滑约38%.[ID:nSH0096447](完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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