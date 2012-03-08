〔港股业绩〕永亨银行去年度净利按年升30%,高于市场预期

路透香港3月8日电---香港中小型银行--永亨银行有限公司0302.HK周四公布,去年度净利按年增长30%,高于市场预期,主要受营业收入增加以及出售物业所得之资本收益带动.
该银行的业绩公告显示,2011年1-12月净利录得创纪录的21.2亿港元,上年同期则为16.3亿港元.根据汤森路透I/B/E/S综合22名分析师预测,其净利为19.1亿港元.
不过该行预期,本年度经济增长于上半年仍然疲弱,通胀压力应将会略为放缓,惟资产价格波动将受市场气氛所影响.该行称,"若资金流入之方向出现任何突然逆转,将对利率及资产市场造成波动."
去年度每股基本盈利为7.14港元,董事会建议派发末期股息每股1.34港元.
去年度,得益于供香港以外地方使用之贷款需求强劲增长,贷款额增加,带动净利息收入增加8.6%至28.7亿港元.不过存款资金成本上升,导致净息差下降17个基点至1.67%.
除税前溢利增加29.4%至25.2亿港元,因营业收入增长15%,以及出售物业及物业重估净收益增加3.6倍至4.2亿港元.
于去年末,其资本充足比率为15.8%,核心资本充足比率为10.1%;分别较2010年底下降0.8个百分点及0.2个百分点.
永亨银行早盘收高3.01%,报75.2港元;大市恒生指数.HSI则涨1.01%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯