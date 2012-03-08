〔港股业绩〕雅居乐去年核心净利按年增28.4%,优于市场预期

路透香港3月8日电---以广东省为主要市场的中国房地产商--雅居乐(3383.HK)周四公布,去年度撇除投资物业重估损益的核心净利按年增长28.4%优于市场预期,受益期内入账的销售收入增加.

截至去年12月底止年度,雅居乐的净利(包括投资物业重估)和核心净利分别为52.34亿元人民币和51.61亿元.前年度分别为64.2亿和40.2亿元.不包括投资物业重估的净利润率按年上升2.9个百分点,至22.5%.董事会建议派末期息每股0.234港元.

汤森路透I/B/E/S综合分析师预测雅居乐去年净利为43.23亿元.

雅居乐主席陈卓林在业绩报告中称,去年中国房地产市场受环球经济衰退隐忧及欧洲金融危机蔓延的阴霾所笼罩,加上中央的调控政策,令整体市况有较大变化.但公司的区域多元化布局续见成效,平衡因地区市场不稳定所致的经营风险.

年内,广州、中山及海南分别占该公司合约销售额的25%、24%及23%.去年全年的合同销售额为315亿元,与2010年相若.

陈卓林表示,公司会在保持财务稳健的情况下,策略性补充土地储金,而目前公司拥有的土地储备足以应付未来八至10年的发展需求.今年公司计划在广东省内外推出11个全新项目.

截至去年底止,雅居乐的总借贷对总资产比率为26.9%,净借贷对总权益比率则为61.9%.公司持有现金及银行结余约73.28亿元,并有18.14亿元的未支取信贷额度.

公布业绩前,雅居乐早盘收高2.37%,报9.95港元.过去一个月累计升近11%.(完)

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