〔港股业绩〕雅居乐去年核心净利优于市场预期,今年销售目标持平(更新版)

(新增记者会内容)

路透香港3月8日电---以广东省为主要市场的中国房地产商--雅居乐(3383.HK)去年核心净利按年增近三成并优于市场预期.公司称,若内地楼市继续下滑,今年仍会有降价的空间,而销售目标则与去年相若.

雅居乐副总裁刘华锡在记者会上表示,去年公司按不同市场作了价格调整,降幅为10-20%之间,但由于公司的土地储备成本较低,假如楼市继续下滑,公司仍可降价,并维持18-20%的净利润率.

雅居乐主席陈卓林说,"假如有些项目再降10%,对公司利润空间影响不会太大."但他强调,这不代表公司今年将会减价10%.

该公司稍早公布,2011年度撇除投资物业重估损益的核心净利按年增长28.4%优于市场预期,受益期内入账的销售收入增加.而去年度的净利润率(不包括物业重估收益)为22.5%,按年上升2.9个百分点.

至于今年的合同销售目标,管理层没有给出具体金额,只表示今年的销售面积目标为310万平方米,目标合同销售均价与去年10,144元人民币相若.

雅居乐去年全年的合同销售面积为311万平方米,销售金额为315亿元,与2010年相若.

雅居乐周四收低2.47%,报9.48港元.大盘恒生指数.HSI则上涨1.32%.

**冀降低负债**

陈卓林表示,今年雅居乐的投资会较保守,希望降低负债,至于会否进行融资则要因应市场及股价,在适合时候做不同的融资方法.

刘华锡则补充称,"今年买地会很审慎,除了低成本土地之外,对其他土地都很审慎."

雅居乐截至去年12月底止年度的净利(包括投资物业重估)和核心净利分别为52.34亿元人民币和51.61亿元.前年度分别为64.2亿和40.2亿元.董事会建议派末期息每股0.234港元.

汤森路透I/B/E/S综合分析师预测雅居乐去年净利为43.23亿元.

雅居乐主席陈卓林在业绩报告中称,去年中国房地产市场受环球经济衰退隐忧及欧洲金融危机蔓延的阴霾所笼罩,加上中央的调控政策,令整体市况有较大变化.但公司的区域多元化布局续见成效,平衡因地区市场不稳定所致的经营风险.

年内,广州、中山及海南分别占该公司合约销售额的25%、24%及23%.

陈卓林表示,公司会在保持财务稳健的情况下,策略性补充土地储金,而目前公司拥有的土地储备足以应付未来八至10年的发展需求.今年公司计划在广东省内外推出11个全新项目.

截至去年底止,雅居乐的总借贷对总资产比率为26.9%,净借贷对总权益比率则为61.9%.公司持有现金及银行结余约73.28亿元,并有18.14亿元的未支取信贷额度.(完)

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