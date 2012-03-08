〔香港个股〕长江基建称其负债比率降至10%以下,仍在物色海外投资

路透香港3月8日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建(1038.HK)周四称,该公司的负债比率已降至10%以下,加上营运项目带来丰厚现金流量,有足够能力应付大规模收购以及债务再融资.

长江基建集团主席李泽钜在记者会上并称,现正研究数项投资,地点不限于英国.

"欧洲对于我们来说,可能是个机会,因为欧洲较愿意出售资产."他并说,不少中资公司希望与长江基建合伙投资海外基建项目,因为长江基建拥有营运经验,在竞标上占优.

欧洲国家正设法减少债务,造就现金充裕的中国国有电力企业在海外积极展开收购.稍早葡萄牙电网运营商REN的25%股权将按3.87亿欧元(5.0782亿美元)的价格,出售给中国国家电网公司.

过去两年,长江基建在英国先后完成两宗大型并购,分别是2010年以57.75亿英镑收购英国电网资产以及2011年以24.1亿英镑收购英国水务公司Northumbrian Water.两宗交易均由长江基建牵头同系公司或大股东进行,不过庞大的资金投放使集团于去年底止净负债对权益比率升至14%,2010年底则为6%.

上月,长江基建透过一项美元固定利率可赎回永久证券之计划,发行新股筹资约23亿港元.[ID:nSH0096977]

长江基建副主席叶德铨称,"到今天为止,公司的负债比率已降至10%以下."他并说,公司手持80亿港元现金,加上现有业务的现金流量,足够应付债务再融资以及大规模并购.

稍早长江基建公布,去年度净利按年增长54%至77.45亿港元,符合市场预期,主要受英国业务投资组合带动.[ID:nSH0099477]

该股收涨2.96%,报46.9港元;过去一个月累计涨4.7%.(完)

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