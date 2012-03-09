《香港报摘》--经济日报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--市场憧憬希腊今晨限期前换债成功,有助避过债务违约,风险资产再受追捧,欧元及商品回扬,惠及欧美股市连续两天回升.
* 其他:
--消息指,今年3月初四大国有商业银行罕有地出现信贷负增长,而上月的信贷投放规模亦比预期差,2月份整体新增贷款可能低于1月水平.有分析指,信贷增长疲弱可能反映内地经济增速放缓的问题或较预期严重.
--中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,香港离岸人民币中心的建设,最关键是香港必须尽快推出更多人民币计价的金融产品,其中包括人民币债券和人民币计价股票.
--国务院总理温家宝昨列席全国政协经济组的小组讨论,有与会人士透露,席上总理重申,非常重视本港的离岸人民币中心建设.人民币国际化纵使长路漫漫,但已朝正确方向发展而且走得不错,境外人民币流动性已愈来愈多.下一步要做到资本项目以人民币结算.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。