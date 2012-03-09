《香港报摘》--经济日报3月9日

* 要闻版头条:

--市场憧憬希腊今晨限期前换债成功,有助避过债务违约,风险资产再受追捧,欧元及商品回扬,惠及欧美股市连续两天回升.

* 其他:

--消息指,今年3月初四大国有商业银行罕有地出现信贷负增长,而上月的信贷投放规模亦比预期差,2月份整体新增贷款可能低于1月水平.有分析指,信贷增长疲弱可能反映内地经济增速放缓的问题或较预期严重.

--中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,香港离岸人民币中心的建设,最关键是香港必须尽快推出更多人民币计价的金融产品,其中包括人民币债券和人民币计价股票.

--国务院总理温家宝昨列席全国政协经济组的小组讨论,有与会人士透露,席上总理重申,非常重视本港的离岸人民币中心建设.人民币国际化纵使长路漫漫,但已朝正确方向发展而且走得不错,境外人民币流动性已愈来愈多.下一步要做到资本项目以人民币结算.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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