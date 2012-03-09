《香港报摘》--信报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--受惠于物业销情理想,港铁(0066.HK)去年纯利大增22%至147.2亿港元,超乎市场预期.虽然赚个盘满钵满,但新上任行政总裁Jay Walder坚持今年仍会按可加可减机制调升票价.
* 其他:
--媒体报导称,渣打集团(2888.HK)、瑞士银行及中信资本控股拟入股中国信达资产管理公司,冀赶在信达上市前成为策略投资者,有关发展亦令信达成为首家引入外国投资者的内地资产管理公司.
--由于有报导指特首候选人唐英年一旦当选,对调整港元兑美元的区间会持开放态度,令近日疲软的港汇一度急升.但唐英年其后澄清,联系汇率在本港已经施行30年,一直行之有效,无计划改变现行制度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。