《香港报摘》--信报3月9日

* 头版头条:

--受惠于物业销情理想,港铁(0066.HK)去年纯利大增22%至147.2亿港元,超乎市场预期.虽然赚个盘满钵满,但新上任行政总裁Jay Walder坚持今年仍会按可加可减机制调升票价.

* 其他:

--媒体报导称,渣打集团(2888.HK)、瑞士银行及中信资本控股拟入股中国信达资产管理公司,冀赶在信达上市前成为策略投资者,有关发展亦令信达成为首家引入外国投资者的内地资产管理公司.

--由于有报导指特首候选人唐英年一旦当选,对调整港元兑美元的区间会持开放态度,令近日疲软的港汇一度急升.但唐英年其后澄清,联系汇率在本港已经施行30年,一直行之有效,无计划改变现行制度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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