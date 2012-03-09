《香港报摘》--其他报纸重要消息3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报
--港铁(0066.HK)今年拟推出5个物业发展项目招标,相当于8,000个单位,当中上半年拟招标的大围站、天水围及朗屏南、北共4幅地,可建超过6,000伙,已多于港铁去年全年仅推出南昌站项目所涉及的3,313伙.(B03)
--雅居乐(3383.HK)主席陈卓林表示,有必要降低净负债率至六成以内,随时做好集资准备,不排除配股.(B06)
* 星岛日报
--福建猪肉供应商普甜集团发公告指,由于市况波动,顾及投资者最佳利益,将搁置上市计画. (B06)
* 苹果日报
--永利澳门(1128.HK)两大股东—史提芬永利与日本的冈田和生内斗,引起澳门监管局注意并加入调查. 监管局发言人证实,正收集关于永利澳门的资料,但内容不宜透露. (B09)
* 文汇报
--永亨银行0302.HK去年纯利按年多赚三成至21.21亿港元,创纪录新高.该行董事长兼行政总裁冯钰斌表示,眼见不少欧资银行撤出区内业务,正是良机积极提高资产增长,抢攻市占率.(B02)
--世茂房地产(0813.HK)许荣茂于北京表示,预料内地收紧楼市措施会逐渐放松,并指出最近的楼宇成交额已较前两季略多.他强调,目前利润空间仍相当有限,不排除会减价促销楼宇.但未有透露确实的减价幅度. (B06)
* 大公报
--中银香港(2388.HK)最新一期月刊表示,近期中东和北非地缘政治动荡局势复燃,令国际油价大幅攀升,如果伊朗局势进一步恶化,影响石油的正常供应,国际油价或会在短期内上涨30%至50%,对全球经济及金融市场发展造成冲击.(B03)
--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。