《香港报摘》--其他报纸重要消息3月9日

* 明报

--港铁(0066.HK)今年拟推出5个物业发展项目招标,相当于8,000个单位,当中上半年拟招标的大围站、天水围及朗屏南、北共4幅地,可建超过6,000伙,已多于港铁去年全年仅推出南昌站项目所涉及的3,313伙.(B03)

--雅居乐(3383.HK)主席陈卓林表示,有必要降低净负债率至六成以内,随时做好集资准备,不排除配股.(B06)

* 星岛日报

--福建猪肉供应商普甜集团发公告指,由于市况波动,顾及投资者最佳利益,将搁置上市计画. (B06)

* 苹果日报

--永利澳门(1128.HK)两大股东—史提芬永利与日本的冈田和生内斗,引起澳门监管局注意并加入调查. 监管局发言人证实,正收集关于永利澳门的资料,但内容不宜透露. (B09)

* 文汇报

--永亨银行0302.HK去年纯利按年多赚三成至21.21亿港元,创纪录新高.该行董事长兼行政总裁冯钰斌表示,眼见不少欧资银行撤出区内业务,正是良机积极提高资产增长,抢攻市占率.(B02)

--世茂房地产(0813.HK)许荣茂于北京表示,预料内地收紧楼市措施会逐渐放松,并指出最近的楼宇成交额已较前两季略多.他强调,目前利润空间仍相当有限,不排除会减价促销楼宇.但未有透露确实的减价幅度. (B06)

* 大公报

--中银香港(2388.HK)最新一期月刊表示,近期中东和北非地缘政治动荡局势复燃,令国际油价大幅攀升,如果伊朗局势进一步恶化,影响石油的正常供应,国际油价或会在短期内上涨30%至50%,对全球经济及金融市场发展造成冲击.(B03)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红

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