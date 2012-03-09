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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月9日

路透香港3月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7579港元HKD=)

  美国股市周四收高,扳回本周的大部分跌幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,有望避免无序违约. 

  道琼工业指数.DJI收升70.61点,或0.55%,报12,907.94点.标准普尔500指数.SPX收高13.28点,或0.98%,报1,365.91点.Nasdaq指数.IXIC收高34.73点,或1.18%,报2,970.42点.[ID:nSB2023201]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  216.570    1.34      20666            16.801       0.37
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.640    0.24     104559             3.922       0.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.590    1.84     156414            81.598       0.80
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.240    2.00     129900            21.329       1.09
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.150    2.17      55085            11.416       0.31
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  115.010    1.21      37537             8.922       0.25
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.030    1.26     278804            68.316       0.91
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.470    1.14      27475             4.614       0.73
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.470    2.27     348326            14.329       0.48
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.950    1.86      42963            17.804       0.93
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.200    0.25      66588             4.694       0.94
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.260    2.23       6603             3.919       0.75
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.120    4.31       7516             1.483     -49.89
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.640    5.60      77539             0.410      -1.30(完)

  --整理 陈敏

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