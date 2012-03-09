《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月9日

路透香港3月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7579港元HKD=) 美国股市周四收高,扳回本周的大部分跌幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,有望避免无序违约. 道琼工业指数.DJI收升70.61点,或0.55%,报12,907.94点.标准普尔500指数.SPX收高13.28点,或0.98%,报1,365.91点.Nasdaq指数.IXIC收高34.73点,或1.18%,报2,970.42点.[ID:nSB2023201] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 216.570 1.34 20666 16.801 0.37 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.640 0.24 104559 3.922 0.06 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.590 1.84 156414 81.598 0.80 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.240 2.00 129900 21.329 1.09 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.150 2.17 55085 11.416 0.31 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 115.010 1.21 37537 8.922 0.25 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.030 1.26 278804 68.316 0.91 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.470 1.14 27475 4.614 0.73 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.470 2.27 348326 14.329 0.48 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.950 1.86 42963 17.804 0.93 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.200 0.25 66588 4.694 0.94 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.260 2.23 6603 3.919 0.75 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.120 4.31 7516 1.483 -49.89 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.640 5.60 77539 0.410 -1.30(完) --整理 陈敏