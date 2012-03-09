《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7579港元HKD=) 美国股市周四收高,扳回本周的大部分跌幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,有望避免无序违约. 道琼工业指数.DJI收升70.61点,或0.55%,报12,907.94点.标准普尔500指数.SPX收高13.28点,或0.98%,报1,365.91点.Nasdaq指数.IXIC收高34.73点,或1.18%,报2,970.42点.[ID:nSB2023201] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 216.570 1.34 20666 16.801 0.37 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.640 0.24 104559 3.922 0.06 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.590 1.84 156414 81.598 0.80 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.240 2.00 129900 21.329 1.09 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.150 2.17 55085 11.416 0.31 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 115.010 1.21 37537 8.922 0.25 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.030 1.26 278804 68.316 0.91 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.470 1.14 27475 4.614 0.73 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.470 2.27 348326 14.329 0.48 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.950 1.86 42963 17.804 0.93 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.200 0.25 66588 4.694 0.94 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.260 2.23 6603 3.919 0.75 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.120 4.31 7516 1.483 -49.89 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.640 5.60 77539 0.410 -1.30(完) --整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。