《香港重要政经日程》--3月9日-3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月9日(周五)
-- 雨润食品(1068.HK)公布业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布全年业绩.
-- 东方海外(0316.HK)公布全年业绩.
-- 宏桥集团(1378.HK)公布全年业绩.
-- 利兴发展(0068.HK)公布全年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月10日(周六)
-- 胜利管道(1080.HK)公布全年业绩.
3月12日(周一)
-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.
-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.
-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.
-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.
3月13日(周二)
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.
-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.
3月14日(周三)
-- 腾讯控股(0700.HK)公布全年业绩.
--16:00 国泰航空(0293.HK)全年业绩记者会.
*3月15日(周四)
-- 中国移动(0941.HK)公布全年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布全年业绩.
-- 银河娱乐(0027.HK)公布全年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布全年业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布全年业绩.
-- 威高股份(1066.HK)公布全年业绩.
-- 太古股份(0019.HK)公布全年业绩.
--14:00 中国海外发展(0688.HK)全年业绩新闻会.
--16:30 1月物价和外贸数据.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。