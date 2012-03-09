版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--3月9日-3月15日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月9日(周五)

-- 雨润食品(1068.HK)公布业绩.

-- 华润置地(1109.HK)公布全年业绩.

-- 东方海外(0316.HK)公布全年业绩.

-- 宏桥集团(1378.HK)公布全年业绩.

-- 利兴发展(0068.HK)公布全年业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月10日(周六)

-- 胜利管道(1080.HK)公布全年业绩.

3月12日(周一)

-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.

-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.

-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.

-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.

-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.

-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.

3月13日(周二)

-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.

-- 华润燃气(1193.HK)公布全年业绩.

-- 海通国际(0665.HK)公布全年业绩.

-- 香港飞机工程(0044.HK)公布全年业绩.

-- 匹克体育(1968.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布2011年第四季度工业生产指数.

3月14日(周三)

-- 腾讯控股(0700.HK)公布全年业绩.

--16:00 国泰航空(0293.HK)全年业绩记者会.

*3月15日(周四)

-- 中国移动(0941.HK)公布全年业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布全年业绩.

-- 银河娱乐(0027.HK)公布全年业绩.

-- 凤凰卫视(2008.HK)公布全年业绩.

-- 平安保险(2318.HK)公布全年业绩.

-- 威高股份(1066.HK)公布全年业绩.

-- 太古股份(0019.HK)公布全年业绩.

--14:00 中国海外发展(0688.HK)全年业绩新闻会.

--16:30 1月物价和外贸数据.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐