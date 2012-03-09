〔港报社评〕印钞预期退烧,股市回归基本--经济日报3月9日

港股恒指终止连续3日跌势,昨回升272点,但巴西昨突减息四分三厘急救经济,凸显今年环球经济疲弱恐成定局.环球股市热炒资金泛滥概念过后,要回归基本经济因素,已被推高的环球股市难免续有调整压力.环球市场趋稳,泛滥资金收敛.巴西为提振经济,昨突减息四分三厘,高于市场预期减息半厘.巴西虽属金砖四国之一,过去一年经济表现却不亮丽,一方面受欧美经济疲惫拖累,欧美疯狂印钞更令全球资金过滥,部分猛涌巴西,推升其货币雷亚尔,雷亚尔兑美元过去2年合共升值26%,严重冲击经济,巴西去年经济增长仅2.7%,增速远低于其余金砖国.

惟经济减缓岂止巴西,金砖国经济最强的中国经济增速亦降,今年经济增长目标亦调低至7.5%;世界银行更看淡环球经济,1月大幅下调今年环球经济增长预期,由去年6月预测的3.6%,调低至2.5%.今年环球经济增速放缓格局已定.环球股市过去数月续升,底因是大炒印钞概念.美、日、英量宽加码,欧洲央行3个月内更两度推长期再融资计划(LTRO),向市场释出逾10,000亿欧元,市场过去数月又憧憬美国年中加推第三轮量宽措施,将加剧环球水浸,投资者遂不断炒升环球资产市场,美国道指便由去年9月低位至今急升20%.

在欧债危机现暂喘定,美国经济复苏苗头出现,美储局暂无空间强推第三轮量宽措施,并可留下不多的子弹以应未来急需;中国在环球资金泛滥加剧,又调低经济增长目标,而毋须加力催谷下,放松银根的步伐如下调存款准备金率等很可能放慢,以免刺激楼市、通胀,加剧调控困难.故可以预期,全球央行加码放水行动势稍歇.重视经济前景,股市压力未消.环球股市过去约半年因印钞概念炒得太高,若经济现实不符理想,市场要面对现实便不得不调整,环球股市近日下调,港股恒指本周便曾连挫3日累跌近千点,昨日只是借希债消息才稍作反弹.除非环球经济尤其欧美经济生变,令环球央行需急推新一轮放水大行动救急,否则以今年经济基本面而言,环球股市持续调整的压力未消.( A02)